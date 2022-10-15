У Росії закінчується критично важлива мікроелектроніка для ВПК - США

Міжнародні санкції створили дефіцит у Росії необхідної для її військово-промислового комплексу мікроелектроніки.

Про це заявив 14 жовтня заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо на зустрічі країн, які вводять економічні обмеження щодо Росії, повідомляє "Європейська правда".

Адеємо зазначив, що Росія не може отримати доступ до передових технологій і західних фінансових систем, що гальмує здатність російської оборонної промисловості виробляти зброю, а також замінювати ту, яка була знищена під час війни.

"У Росії закінчується мікроелектроніка, яка є критично важливою для її військово-промислового комплексу, і російські чиновники стурбовані тим, що їм не вистачає іноземних компонентів. Двом найбільшим вітчизняним виробникам мікроелектроніки в Росії довелося тимчасово зупинити виробництво через брак критично важливих іноземних технологій", - сказав Адеємо.

Він додав, що США продовжує діяти, тому Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США видає вказівки, в яких пояснюється, що США можуть накладати санкції на людей, компанії або країни, які постачають боєприпаси Росії або підтримують російський військово-промисловий комплекс.

Нагадаємо, за даними урядового звіту США, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила шість тисяч одиниць техніки й використовує боєприпаси в таких масштабах, які не зможе компенсувати у зв’язку із санкціями Заходу.

Раніше в НАТО також зазначали, що санкції, запроваджені Заходом проти Росії у зв’язку із повномасштабним вторгненням в Україну, вже почали шкодити російській оборонній промисловості – вона відчуває труднощі з виробництвом складного озброєння.