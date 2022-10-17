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МЗС назвало Іран співучасником російської агресії

"Європейська правда"Понеділок, 17 жовтня 2022, 20:42
МЗС назвало Іран співучасником російської агресії
Голова мзс дмитро кулеба, Getty Images

Міністерство закордонних справ заявило, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає із заяви МЗС, опублікованої в понеділок.

Там нагадали, що за останній тиждень Росія завдала понад сотню ударів іранськими дронами-камікадзе по житлових будинках, електростанціях, очисних спорудах, мостах та дитячих майданчиках в низці українських міст.

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У результаті загинули та отримали поранення десятки людей, зокрема діти, постраждала третина енергетичної інфраструктури України, також пошкодження отримали будівлі двох дипломатичних установ у Києві.

"Надання зброї для ведення загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян робить Іран співучасником злочину агресії, воєнних злочинів та терористичних актів Росії проти України", – наголошують у МЗС.

Відомство закликало Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Росії, інакше ж країна та її керівництво нестимуть найсуворішу відповідальність, "зокрема в межах міжнародних судових процесів щодо злочинів Росії проти України".

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Напередодні газета The Washington Post повідомила, що Іран посилює свої зобов’язання постачати зброю Росії для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а і ракети класу "земля-земля".

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час звернення до глав МЗС держав-членів Європейського Союзу закликав накласти санкції на Іран за допомогу Росії здійснювати терор проти українців. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз збирає докази застосування іранських дронів Росією та після завершення цього процесу буде готовий відреагувати.

Теми: ІранРосіяМЗС
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