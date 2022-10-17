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ЄС розглядає можливість платити Маску за Starlink для України

"Європейська правда"Понеділок, 17 жовтня 2022, 21:23
ілон маск, Getty Images

Країни ЄС обговорюють можливість фінансування для забезпечення доступу українців до життєво важливих інтернет-послуг Starlink, які в даний час оплачуються босом Tesla Ілоном Маском.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс розкрив плани, які знаходяться на ранній стадії, в інтерв'ю Politico в понеділок, передає "Європейська правда".

Пропозиція з’явилася вслід за попередженнями Маска про те, що його ракетна компанія SpaceX не може нескінченно продовжувати платити за доступ українців до інтернет-послуг Starlink, на тлі припущень, що він хотів би, щоб уряд США оплатив послуги. Маск, найбагатша людина у світі, пізніше змінив свою думку і заявив, що продовжить фінансувати послугу.

Але ця ситуація викликала занепокоєння щодо безпеки подальшого доступу України до критично важливої телекомунікаційної системи, яка відіграє життєво важливу роль у контрнаступах проти російських військ на окупованих територіях, а також у забезпеченні зв'язку для цивільного населення.

Ландсбергіс висловив думку, що доступ до Інтернету в Україні не повинен залишатися в руках однієї "надпотужної" людини, яка може "прокинутися одного дня і сказати: "Це більше не те, чим я хочу займатися, і з цим покінчено". І наступного дня українці можуть опинитися без інтернету".

"Я подумав, що, напевно, набагато краще мати це як договірну угоду між, скажімо, коаліцією країн, які могли б придбати послугу у Маска, послугу Starlink, і продовжувати надавати її українцям".

За словами Ландсбергіса, ця тема стала предметом обговорення на зустрічі 27 міністрів закордонних справ ЄС у понеділок. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель підняв цю тему, "і деякі країни також приєдналися", сказав міністр, не уточнивши, які саме країни. "Якщо це відбудеться в ЄС, це ще краще. Я не бачу причин, чому це не могло б статися", - сказав він.

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Нагадаємо, в суботу глава МЗС Литви закликав створити коаліцію для фінансування роботи Starlink в Україні або знайти альтернативного постачальника. 

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Теми: МаскЄСінтернет
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