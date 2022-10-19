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ЗМІ: Україна направила Ізраїлю офіційне прохання про системи ППО

"Європейська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 19:27

Посольство України в Ізраїлі у вівторок направило уряду країни офіційний запит на отримання систем протиповітряної оборони, які дозволять Києву протистояти іранським балістичним ракетам та ударним безпілотникам, які використовуються Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Axios із посиланням на копію листа, що є в його розпорядженні.

У листі йдеться про те, що Росія перейшла до нового методу атак проти України з використанням безпілотників іранського виробництва проти міст та цивільної інфраструктури. Також згадуються повідомлення ЗМІ про постачання Росії ракет Fateh і Zolfagar з Ірану.

"У цьому контексті та з метою забезпечити захист свого цивільного населення Україна робить офіційний запит Ізраїлю з метою ініціювати співпрацю у сфері протиповітряної та протиракетної оборони", – зазначається там.

Серед бажаного для України озброєння в листі перелічуються системи Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor. Також Ізраїль просять про підтримку в підготовці українських військових.

Як зазначає Axios, деякі з перелічених у листі систем, як, наприклад, Iron Beam, ще не введені в експлуатацію, а інші, як, наприклад, Patriot, виробляються в США.

Напередодні Україна заявила, що направить ноту Ізраїлю про невідкладне надання систем ППО.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що Ізраїль не постачатиме зброю Україні для протистояння російському вторгненню, але міг би надати систему раннього попередження про наближення ракетних ударів чи ударів дронів.

Теми: ППОІзраїльПовітряні сили ЗСУзброя
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