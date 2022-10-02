Гендиректор МАГАТЕ Гроссі збирається в Київ і Москву – Reuters
Неділя, 2 жовтня 2022, 00:21
Наступного тижня Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі проведе переговори в Москві і Києві про створення захисної зони навколо захопленої Росією Запорізької атомної електростанції.
Джерело: Reuters
Дослівно: "Генеральний директор Гроссі продовжує свої консультації та інші зусилля, спрямовані на якнайшвидше узгодження та реалізацію зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС. Очікується, що наступного тижня він відвідає Київ і Москву".
Деталі: Крім того, МАГАТЕ заявило, що шукає інформацію про генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова, якого затримали російські окупанти.
"Ми зв'язалися з російською владою і просимо роз'яснень", - заявив представник МАГАТЕ.
Нагадаємо:
- 30 вересня генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий російським патрулем дорогою від станції до Енергодара.
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