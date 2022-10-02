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Гендиректор МАГАТЕ Гроссі збирається в Київ і Москву – Reuters

Альона Мазуренко Неділя, 2 жовтня 2022, 00:21
ГРОССІ НА ЗАЕС 1 ВЕРЕСНЯ, СКРІНШОТ ВІДЕО

Наступного тижня Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі проведе переговори в Москві і Києві про створення захисної зони навколо захопленої Росією Запорізької атомної електростанції.

Джерело: Reuters

Дослівно: "Генеральний директор Гроссі продовжує свої консультації та інші зусилля, спрямовані на якнайшвидше узгодження та реалізацію зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС. Очікується, що наступного тижня він відвідає Київ і Москву".

Деталі: Крім того, МАГАТЕ заявило, що шукає інформацію про генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова, якого затримали російські окупанти.

"Ми зв'язалися з російською владою і просимо роз'яснень", - заявив представник МАГАТЕ.

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Теми: МАГАТЕЗАЕСРосіяУкраїна
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