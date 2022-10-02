Путін розповідав росіянам про "велич" РФ у куртці Brioni за майже пів мільйона рублів
Російський диктатор Володимир Путін звернувся до росіян зі сцени концерту, влаштованого у Москві на честь окупації частини території Україні, у куртці італійського бренду Brioni за майже 300 тисяч гривень.
Джерело: "Верстка", сайт російського ЦУМа
Деталі: Путін зі сцени звернувся до росіян в куртці Brioni за 435 тисяч рублів (267 тисяч гривень).
Таку куртку ЗМІ виявили на сайті російського ЦУМа. Відзачається, що Brioni - один з улюблених брендів російського диктатора.
У ЗМІ також повідомили, що на "концерт" пропускали переважно "масовку" - людей, яким заплатили 800 рублів за участь або відправили від роботи. Деякі розповіли, що їм дали флаєри на роботі і "попросили прийти".
Група студентів пояснила, що їх "зігнали" на Манежну площу. Що відбуватиметься на концерті і хто виступатиме, вони не знали. Сказали лише, що, можливо, доведеться послухати "стендап Путіна".
У мережі також опублікували відео із десятками автобусів у Москві, якими росіян привезли на концерт.
Нагадаємо:
- У березні 2022 року президент Росії Володимир Путін звернувся до росіян зі сцени концерту, влаштованого у Москві на честь восьмої річниці незаконної окупації Криму та на підтримку війни в Україні у куртці Loro Piana вартістю майже півтора мільйона рублів.
- Після цього стало відомо, що група компаній LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), якій належить бренд Loro Piana, припинила постачання продукції в Росію.