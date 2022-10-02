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ФСБ була проти обміну "азовців", але Путін хотів повернути Медведчука – WP

Альона Мазуренко Неділя, 2 жовтня 2022, 02:47
ФСБ була проти обміну азовців, але Путін хотів повернути Медведчука – WP
МЕДВЕДЧУК І ПУТІН, 18.07.2019, AFP VIA GETTY IMAGES

Обмін полоненими між Росією та Україною наприкінці вересня був схвалений президентом Росії Володимиром Путіним, незважаючи на заперечення ФСБ, яка побоювалася суспільного резонансу в Росії, за словами високопосадовців з України та США, знайомих із цим питанням.

Джерело: Washington Post

Деталі: За словами чиновників, те, що в результаті обміну повернули вчетверо більше українців, ніж росіян, при цьому 108 з полку "Азов", стурбувало Федеральну службу безпеки Росії.

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"ФСБ була повністю проти. Вони розуміли наслідки того, який вигляд ця угода матиме для громадськості", - сказав високопоставлений український чиновник на умовах анонімності.

Обмін також відбувся під додатковим тиском всередині РФ у зв'язку з частковою мобілізацією.

Угоду відкладали кілька разів протягом двох місяців переговорів, сказав Андрій Юсов, прес-секретар управління військової розвідки України.

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За умовами угоди, Росія звільнила п'ятьох командирів, які керували обороною Маріуполя. Вони не можуть покинути Туреччину до закінчення війни, але не ув'язнені і можуть вільно пересуватися країною.

Інших українських солдатів обміняли на кордоні України, а 10 іноземних громадян, зокрема п'ятьох британців, двох американців, марокканця, хорвата і шведа, доправили в Саудівську Аравію, після чого відправили додому.

Крім 55 російських солдатів, Україна віддала в рамках обміну кума Путіна Віктора Медведчука, якому в Україні висунуто звинувачення в держзраді.

Високопоставлений співробітник Держдепартаменту сказав, що звільнення Медведчука показало, що Путін приділяв велику увагу його захисту.

Пряма мова: "Показово, що Путін вирішив обміняти свого нерозлучного друга і одного зі своїх довгострокових посередників в Україні Медведчука на героїв Маріуполя. В Україні дуже раділи поверненню цих доблесних бійців додому, а в Москві дуже обурювалися".

За словами високопоставленого українського чиновника, в оборудці також брав участь де-факто лідер Саудівської Аравії Мухаммед, який направив у Росію свою особисту команду охорони і свій літак, щоб забрати ув'язнених.

Зазначається, що саудівський кронпринц прагне поліпшити своє становище на Заході після вбивства саудівськими агентами журналіста Джамаля Хашоггі.

"Його інтерес полягає в тому, щоб відновити свою репутацію. Він запропонував літаки і готелі, щоб зіграти хорошого хлопця перед США", - сказав високопоставлений український чиновник.

Посольство Саудівської Аравії у Вашингтоні не відповіло на прохання про коментар.

Українським чиновникам сподобалася ідея залучення Саудівської Аравії, оскільки вони вже давно занепокоєні тим, що Ер-Ріяд дрейфує в бік Москви.

"Ми хочемо, щоб саудівці та еміратці були ближче до Вашингтона і далі від Росії", - сказав чиновник, зазначивши, що рішення Індії, Туреччини, Саудівської Аравії та ОАЕ можуть підняти або зламати російську економіку.

Передісторія:

  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Росії повернули - Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Теми: ПутінобмінМедведчукФСБ
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