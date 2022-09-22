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З полону звільнили 215 захисників України: 200 з них обміняли на Медведчука. Список

Альона Мазуренко Четвер, 22 вересня 2022, 01:15
З полону звільнили 215 захисників України: 200 з них обміняли на Медведчука. Список

В рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників, серед них 10 іноземців. Росії повернули - кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Джерело: президент Володимир Зеленський та глава ОП Андрій Єрмак в ефірі телемарафону, полк "Азов"

Пряма мова Єрмака: "Ми звільнили з російського полону 215 наших людей, серед яких 124 - офіцери. Серед тих, кого звільнили, 108 бійців "Азову". 

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Деталі: Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі" – вони вже перебувають у безпеці. 

За словами голови ОП, це результат особистих домовленостей президента України з президентом Туреччини Ердоганом.

Зокрема, 5-ро українських командирів перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.

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Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.

Також вдалося повернути в рамках обміну 10 іноземців, які захищали Україну. Серед них є ті, кого окупанти "засудили" до смертної кари. 

Пряма мова Єрмака: "Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, який вже дав усі можливі покази слідству.

А 5 героїв-командирів "Азовсталі" – на 55 російських полонених, які не мають для нас жодного інтересу".

 

Президент відзначив, що в Україні були готові повернути хоча б одного захисника на Медведчука, а вдалося повернути аж 200. 

За словами в.о. голови СБУ Василя Малюка, з початку повномасштабного вторгнення РФ загалом вдалося повернути з полону 802 бранців.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Що було раніше: 21 вересня стало відомо, що Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, зокрема військових "Азову".

Серед звільнених керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка" та старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов, військовий медик Мар'яна Мамонтова, яка перебувала у полоні вагітною. 

Теми: полоненіобмінМедведчуквійна
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