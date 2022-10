У тисняві на стадіоні в Індонезії загинуло 129 людей

Щонайменше 129 людей загинули внаслідок заворушень на футбольному матчі в Індонезії.

Джерело: Sky News

Деталі: Конфлікт спалахнув на стадіоні у Східній Яві під час гри між командами Arema та Persebaya Surabaya.

Хаос почався після перемоги "Persebaya Surabaya" з рахунком 3:2, і, за повідомленнями місцевих жителів, тисячі вболівальників "Arema" вийшли на поле після того, як їхня команда програла.

Також стверджується, що кілька гравців "Arema", які в той момент все ще перебували на полі, зазнали нападу.

Понад 300 осіб було терміново доправлено до прилеглих лікарень, але багато хто помер по дорозі або під час надання допомоги.

Близько 180 осіб поранено, але стан багатьох із них погіршується.

Тиснява почалася, коли поліція пустила в натовп сльозогінний газ.

Місцевий чиновник охорони здоров'я сказав, що багато хто з жертв помер від "хаосу, тисняви, затоптування і задухи".

Двоє із загиблих на стадіоні є співробітниками поліції.

Згідно з правилами ФІФА, поліція не повинна мати при собі або використовувати вогнепальну зброю або "газ для приборкання натовпу".

Міністр безпеки Індонезії заявив у соцмережах, що стадіон був заповнений вщерть: він розрахований на 38 000 осіб, але було продано 42 000 квитків.

#Update: Just in - Shocking video footage showing you dead people turned blue duo to the extreme tear gas that was being used and thrown at fans by riot police, between a football match of Arema and Persebaya, resulting in 127 dead and 180 people injured in #Indonesia. pic.twitter.com/1NyhDKojKa