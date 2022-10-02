ЗСУ збили п’ять із семи іранських дронів-камікадзе, які атакували Миколаївщину
Неділя, 2 жовтня 2022, 08:37
Повітряні сили повідомили про збиття п’яти з семи іранських дронів камікадзе Shahed-136" у ніч на 2 жовтня.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: 2 жовтня уночі російські окупаційні війська атакували Миколаївщину сімома дронами-камікадзе "Shahed-136".
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П’ять із семи "Shahed-136" знищено військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади та Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь".
Нагадаємо: Російські окупанти в ніч на 2 жовтня атакували Кривий Ріг дроном-камікадзе і поцілили у будівлю місцевого ліцею.