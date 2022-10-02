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Глава Пентагону розповів, що застерігав Шойгу від використання РФ ядерної зброї

"Європейська правда"Неділя, 2 жовтня 2022, 13:50

Міністр оборони США Ллойд Остін засудив заяви Росії про можливе використання ядерної зброї та наголосив, що він передавав російському візаві Сергію Шойгу попередження про можливі наслідки такого кроку.

Як передає "Європейська правда", про це Остін заявив в інтерв’ю CNN.

Глава Пентагону наголосив, що рішення про застосування ядерної зброї в Росії ухвалює одна людина – Володимир Путін.

"Путіна ніщо не стримує. Як він ухвалив безвідповідальне рішення про вторгнення в Україну, так він може ухвалити й ще одне рішення. Але зараз я не бачу нічого, що б дало мені підстави вважати, що він ухвалив таке рішення", – сказав він.

Остін розповів, що в приватних розмовах із Сергієм Шойгу застерігав не "йти цим шляхом і не поводитися так безвідповідально".

"Ви чули, що в нашому керівництві казали, що ми останнім часом їм (Росії) говорили (про ядерну зброю). Я особисто в останні дні із Шойґу не говорив, та говорив у минулому. І я говорив саме про цю проблему", – зазначив глава американського Міноборони.

Він повторив, що анексія Росією території України є "незаконною", а погрози Путіна застосувати ядерну зброю – "безвідповідальними".

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"Це брязкання ядерною зброєю – це не те, що ми очікували б почути від лідерів великих країн, які володіють ядерним потенціалом", – сказав Остін.

Як відомо, Путін після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї. Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".

Читайте більше тут: Якою буде відповідь Заходу на ядерний удар РФ по Україні. Аналіз варіантів та сценаріїв.

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