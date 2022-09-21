Путін пригрозив Заходу ядерною зброєю: "Це не блеф"

Президент Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.

Джерело: відеозвернення Путіна

Пряма мова: "У своїй агресивній антиросійській політиці Захід перейшов будь-яку межу. Ми постійно чуємо погрози на адресу нашої країни і нашого народу.

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Деякі безвідповідальні політики на Заході не тільки говорять про плани щодо організації поставок Україні далекобійних наступальних озброєнь, систем, які дозволять наносити удари по Криму, інших регіонах Росії – такі терористичні удари, зокрема, з використанням західної зброї, вже завдають по прикордонних населених пунктах у Бєлгородській, Курській областях".

Деталі: За твердженням Путіна, НАТО "в режимі реального часу" веде розвідку на півдні Росії, а "у Вашингтоні, Лондоні, Брюсселі прямо підштовхують Київ до перенесення військових дій на нашу територію" і кажуть, що "Росія має бути всіма засобами розгромлена" на полі бою і позбавлена будь-якого суверенітету.

Пряма мова: "У хід пішов і ядерний шантаж. Йдеться не тільки про заохочувані Заходом обстріли Запорізької атомної електростанції, що загрожує атомною катастрофою, а й про висловлювання деяких високопоставлених представників провідних держав НАТО щодо можливості та допустимості застосування проти Росії зброї масового ураження – ядерної зброї.

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Тим, хто дозволяє собі такі заяви щодо Росії, хочу нагадати, що наша країна також має в своєму розпорядженні різні засоби ураження, а за окремими компонентами – і більш сучасні, ніж у країн НАТО.

У разі загрози територіальній цілісності нашої країни, для захисту Росії і нашого народу ми, безумовно, використаємо всі наявні в нашому розпорядженні засоби. Це не блеф".

Деталі: Путін запевнив, що "територіальна цілісність, незалежність і свобода" РФ будуть забезпечені "всіма наявними засобами".

"А ті, хто намагається шантажувати нас ядерною зброєю, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік", – попередив російський президент.

Путін додав, що в "історичній традиції" Росії – "зупиняти тих, хто рветься до світового панування", хто загрожує їй "розчленуванням", і він упевнений, що і зараз РФ це зробить.

Перед цим у зверненні Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію росіян, яка стартує вже 21 вересня. Призову підлягатимуть нібито тільки громадяни, які перебувають у запасі.

Довідка: Звернення Путіна щодо мобілізації очікувалося 20 вересня, але було відкладено на день.

21 вересня в РФ вважають Днем зародження російської державності.