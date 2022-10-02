Конституційний суд РФ схвалив анексію областей України, уже призначив "вибори в парламенти"

ЦЕРЕМОНІЯ ДЛЯ АНЕКСІЇ В КРЕМЛІ, GETTY IMAGES

Конституційний суд РФ схвалив пакет документів про "прийняття" окупованих "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей до складу Росії, навіть призначили "вибори" в "парламенти" на 2023 рік.

Джерело: кремлівський ТАСС із посиланням на КС РФ

Деталі: Згідно з постановою Конституційного суду, "ДНР" і "ЛНР" увійшли до складу Росії в статусі "республік" з російською мовою як державною.

Запорізька і Херсонська області вважаються "прийнятими" у РФ як "окремі суб'єкти зі своїми нинішніми назвами".

Гауляйтери Херсонської та Запорізької областей будуть іменуватися губернаторами.

Вибори "парламентів" чотирьох окупованих українських областей мають відбутися у вересні 2023 року.

Нагадаємо: 30 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін підписав "договори про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.