Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Конституційний суд РФ схвалив анексію областей України, уже призначив "вибори в парламенти"

Роман ПетренкоНеділя, 2 жовтня 2022, 14:17
ЦЕРЕМОНІЯ ДЛЯ АНЕКСІЇ В КРЕМЛІ, GETTY IMAGES

Конституційний суд РФ схвалив пакет документів про "прийняття" окупованих "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей до складу Росії, навіть призначили "вибори" в "парламенти" на 2023 рік.

Джерело: кремлівський ТАСС із посиланням на КС РФ

Деталі: Згідно з постановою Конституційного суду, "ДНР" і "ЛНР" увійшли до складу Росії в статусі "республік" з російською мовою як державною.

Запорізька і Херсонська області вважаються "прийнятими" у РФ як "окремі суб'єкти зі своїми нинішніми назвами".

Гауляйтери Херсонської та Запорізької областей будуть іменуватися губернаторами.

Вибори "парламентів" чотирьох окупованих українських областей мають відбутися у вересні 2023 року.

Нагадаємо: 30 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін підписав "договори про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяокупаціяХерсонська областьЗапорізька область
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ЗСУ звільнили Торське й накривають вогнем окупантів у Кремінній – Східне угруповання

Зеленський розповів, як отримує звіти про деокупацію: Успіхи не обмежуються Лиманом

Дострокові вибори у Болгарії виграла партія експрем'єра Бойко Борисова - екзит-пол

Генсек НАТО: Звільнення Лимана показує, що Україна може відтіснити війська РФ

відеоОб’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу

Папа Римський закликав Путіна зупинити війну, а Зеленського - відкритись пропозиціям миру

Усі новини...
"У нас все старе, це сором": окупант закликає матір не вірити російській пропаганді – перехоплення
Глава Пентагону розповів, що застерігав Шойгу від використання РФ ядерної зброї
Невідомі намагалися шпигувати за тренуванням українських військових у Німеччині
Нацгвардійці захопили під Лиманом танк окупантів
Останні новини
04:21
Росіяни посили мобілізацію на окупованих землях України
03:45
ЗСУ мають частковий успіх, за добу знищили 40 окупантів - ОК "Південь"
03:13
Залужний обговорив із Марком Міллі забезпечення ЗСУ
02:50
Військові на півдні просять не сповіщати позитивні новини передчасно
02:36
На Сумщині росіяни били зі ствольної артилерії: пошкодили 10 приватних будинків
01:53
В ОП вважають, що Україна може вступити в НАТО прискорено: як Фінляндія і Швеція
00:42
Зеленський підтвердив звільнення Архангельського та Миролюбівки на Херсонщині
23:54
ЗСУ звільнили Торське й накривають вогнем окупантів у Кремінній – Східне угруповання
23:17
Зеленський розповів, як отримує звіти про деокупацію: Успіхи не обмежуються Лиманом
22:52
фотоНа Харківщині нацгвардійці захопили російський безпілотник-розвідник
Усі новини...