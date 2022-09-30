Путін проголосив анексію ще частини України

Церемонія для анексії в Кремлі, Getty Images

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав "договори про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.

Джерело: звернення Путіна в Адміністрації президента РФ під час "церемонії підписання договорів" зі ставлениками Кремля на окупованих територіях України

Деталі: До Кремля для "підписання документів" прибули ставленики РФ: від Донецька – Денис Пушилін, від Луганська – Леонід Пасічник, від Запорізької області – Євген Балицький, від Херсонської області – Володимир Сальдо.

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Пушилін, Пасічник, Балицький і Сальдо в Кремлі в очікування Путіна

Путін так зване "приєднання" до РФ окупованих територій, які він зводить до "Новоросії", пов'язав із фіктивними "референдумами", проведеними фактично під дулами автоматів російських військових.

Путін заявив, що СРСР не повернути, але Росії "це вже й не потрібно".

Російський диктатор звернувся до Києва та країн Заходу: "Люди, які живуть у Луганську, Донецьку, Херсоні та Запоріжжі, стають нашими громадянами назавжди".

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Путін закликав Україну припинити всі бойові дії та повернутися за стіл переговорів. "Ми до цього готові", – спробував переконати російський президент.

За його твердженням, це Захід веде "гібридну війну" проти Росії, а не навпаки. Але РФ зможе "захистити свої цінності" і "за підтасованими правилами жити не буде", запевняє Путін.

Він також заявив, що "русофобія" є "расизмом". І що до Росії Захід давно "ставився як до колонії".

А Росія, каже Путін, хоче "відновити історичну єдність". Це боротьба "за велику історичну Росію", щоб захистити нащадків від "поневолення та жахливих експериментів".

Президент Росії також упевнений, що "антиколоніальний рух" у світі наростатиме, а падіння "західної гегемонії" не уникнути.

За словами Путіна, люди на півдні та сході України "зробили свій вибір". "За нами правда, за нами Росія", – сказав він.

Після цього відбулося підписання "документів" за участю Путіна, Пушиліна, Пасічника, Балицького та Сальдо – про "приєднання" територій України до Росії та створення нових суб'єктів Федерації.

Присутні в Георгіївській залі Кремля бурхливо аплодували підписам, а голова Чечні Рамзан Кадиров, як стверджує "РИА Новости", навіть "заплакав під час промови Путіна".

Путін, Пушилін, Пасічник, Балицький і Сальдо Скриншот

Нагадаємо: У березні 2014 року Володимир Путін анексував український Крим, скориставшись зі зміни влади в Києві й прикрившись псевдореферендумом, проведеним на півострові в присутності російських військових.

Одразу після цього Росія почала провокації в Луганську й Донецьку, сформувала збройний конфлікт на сході України, який всіляко підтримувала 8 років, доки не почала відкрите повномасштабне вторгнення в Україну.

Після 24 лютого 2022 року російські війська окупували ще частину сходу й півдня України, а з півночі їх змусили піти.