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Глава Міноборони Німеччини: взяття Лиману - величезний успіх для України

"Європейська правда"Неділя, 2 жовтня 2022, 17:04
Крістін Ламбрехт, фото Getty Images

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт назвала взяття Лиману величезним успіхом для України, але поворотного моменту у війні ще не досягнуто.

Про це вона сказала в інтерв'ю ARD, пише "Європейська правда".

"Це великий успіх, але це не поворотний момент. І саме тому так важливо навчати українських військових - зокрема й для майбутнього. На жаль, нам доводиться рахуватися з тим, що ця війна триватиме тижні й місяці", - сказала Ламбрехт.

У суботу Ламбрехт здійснила свій перший візит до України з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

В Одесі вона зустрілася з українським колегою Олексієм Резніковим і пообіцяла, що Україна протягом "наступних кількох днів" отримає перший з кількох обіцяних Берліном комплексів протиповітряної оборони IRIS-T. Своєю чергою Резніков повідомив, що Ламбрехт "привезла добрі новини та ще більше інструментів для зміцнення української армії".

Пізніше стало відомо, що під час візиту до Одеси Ламбрехт двічі застала повітряна тривога, коли російські сили обстрілювали місто.

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Теми: НімеччинаЛиманвійна
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