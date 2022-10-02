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У Севастополі чули потужний вибух, окупанти кажуть про блискавку

Катерина ТищенкоНеділя, 2 жовтня 2022, 17:35
ілюстративне фото Pixabay

В окупованому Росією Севастополі в центральній частині міста пролунав потужний вибух.

Джерело: Крим.Реалії, телеграм-канали, так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram

Деталі: Як повідомляє кореспондент "Крим.Реалії", потужний вибух пролунав близько 15 години.

За даними місцевих телеграм-каналів, вибух стався на проспекті Генерала Острякова поряд з ТЦ "Московський".

Разом з тим, ставленик окупантів, "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв пояснив вибух ударом блискавки.

Дослівно Развожаєв: "В офісній будівлі поруч із ТЦ "Московський" (у колишній будівлі Будинку Побуту) пролунав хлопок. Будівля не газифікована. За попередньою версією рятувальників, у дах вдарила блискавка. Від цього в деяких приміщеннях розбилося скло у вікнах. Загоряння немає, ніхто не постраждав. Зараз на місці працює МНС".

Що передувало: 1 жовтня біля аеродрому "Бельбек" в окупованому Севастополі було чутно вибухи, видно чорний дим. Окупанти заявили, що загорівся літак.

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Теми: Севастопольвибух
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