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Генсек НАТО попередив Росію про наслідки застосування ядерної зброї

"Європейська правда"Неділя, 2 жовтня 2022, 21:38
Єнс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генеральний секретар Єнс Столтенберг назвав риторику про ядерну зброю в промовах президента РФ Владіміра Путіна "небезпечною і безвідповідальною".

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу NBC, пише "Європейська правда".

"Ми чітко дали зрозуміти президенту Путіну, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме серйозні наслідки для Росії. І, звичайно, це змінить природу конфлікту", - сказав Столтенберг.

"Ми також дали зрозуміти, що в ядерній війні не можна перемогти і вона не має бути розв'язана", - додав він.

Раніше Столтенберг заявив, що українські збройні сили домагаються прогресу і здатні ефективно протистояти російській армії, що засвідчило звільнення Лиману в Донецькій області цього тижня.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін засудив заяви Росії про можливе використання ядерної зброї та наголосив, що він передавав російському візаві Сєрґєю Шойгу попередження про можливі наслідки такого кроку.

Як відомо, Путін після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї. Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".

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Читайте більше тут: Якою буде відповідь Заходу на ядерний удар РФ по Україні. Аналіз варіантів та сценаріїв.

Теми: НАТОРосіяядерна зброя
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