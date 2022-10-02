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Обстріл зупинки транспорту на Дніпропетровщині: одна з постраждалих померла

Катерина ТищенкоНеділя, 2 жовтня 2022, 22:29
Олександр Вілкул, фото УП

У лікарні померла одна з 19 поранених внаслідок російського обстрілу по Зеленодольській громаді Дніпропетровщини 29 вересня.

Джерело: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Дослівно: "У четвер окупанти вдарили з "Ураганів" по Зеленодольській громаді Криворізького району забороненими Женевською конвенцією касетними снарядами. Вдарили по зупинці транспорту. Поранення отримали 19 людей, які просто йшли на роботу.

Одна людина, жінка, на жаль, сьогодні померла у лікарні від відкритої черепно-мозкової травми".

Деталі: Вілкул повідомив, що на Дніпропетровщині окупанти за тиждень убили семеро людей, серед яких діти, поранили – 50. Пошкоджено понад 400 цивільних будівель.

Що передувало: Зранку 29 вересня Росія вдарила касетними снарядами по промисловій інфраструктурі Криворізького району Дніпропетровщини, внаслідок чого отримали поранення щонайменше 19 людей.

Теми: Дніпропетровська областьКривий Рігвійна
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