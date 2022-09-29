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РФ зранку вдарила касетними снарядами по Криворізькому району: 19 поранених

"Українська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 09:53
РФ зранку вдарила касетними снарядами по Криворізькому району: 19 поранених
Касетний снаряд, фото ілюстративне з відкритих джерел

Зранку 29 вересня Росія вдарила касетними снарядами по промисловій інфраструктурі Криворізького району Дніпропетровщини, внаслідок чого отримали поранення щонайменше 19 людей.

Джерело: глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram

Пряма мова: "Росіяни вдарили по Криворізькому району забороненими касетними снарядами з "Ураганів". Поцілили по промисловій інфраструктурі у Зеленодольській громаді".

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Деталі: За попередньою інформацією, поранені 13 працівників підприємства та пошкоджена адміністративна будівля.

Оновлено о 12:00: Резніченко додав, що відомо про 19 поранених у Зеленодольській громаді, а удару завдано близько 08:00.

"Люди просто йшли на роботу, коли росіяни направили на них свої "Урагани", – повідомив глава ОВА.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: У ніч на 29 вересня російські війська завдали ракетного удару по місту Дніпро, відомо про трьох загиблих і п'ятьох поранених.

Теми: Дніпропетровська областьвійнапромисловістьРосія
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