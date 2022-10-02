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Зеленський розповів, як отримує звіти про деокупацію: Успіхи не обмежуються Лиманом

Катерина ТищенкоНеділя, 2 жовтня 2022, 23:17
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що цього тижня у щоденних звітах, які він отримує, переважає перелік звільнених населених пунктів, і успіхи не обмежують лише Лиманом.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Щоденно як мінімум двічі – вранці і ввечері – я отримую звіти від наших військових.

Цього тижня у звітах найбільшу частину займає перелік звільнених від ворога населених пунктів у рамках нашої оборонної операції.

Найбільш медійною зараз стала історія звільнення Лимана Донецької області. Але успіхи наших воїнів не обмежуються тільки Лиманом".

Деталі: Президент зазначив, що коли на звільнені території повертається український прапор, "про російський фарс з якимись там папірцями й якимись там анексіями ніхто й не згадує".

"Окрім, звичайно, правоохоронних органів України. Бо кожен, хто причетний до будь-яких елементів агресії проти нашої держави, буде за це відповідати", - підкреслив він.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Президент Володимир Зеленський вдень 2 жовтня повідомив про повну зачистку Лимана Донецької області від російських окупантів.

Теми: ЗеленськийдеокупаціяЛиман
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