Зеленський розповів, як отримує звіти про деокупацію: Успіхи не обмежуються Лиманом

Президент Володимир Зеленський заявляє, що цього тижня у щоденних звітах, які він отримує, переважає перелік звільнених населених пунктів, і успіхи не обмежують лише Лиманом.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Щоденно як мінімум двічі – вранці і ввечері – я отримую звіти від наших військових.

Цього тижня у звітах найбільшу частину займає перелік звільнених від ворога населених пунктів у рамках нашої оборонної операції.

Найбільш медійною зараз стала історія звільнення Лимана Донецької області. Але успіхи наших воїнів не обмежуються тільки Лиманом".

Деталі: Президент зазначив, що коли на звільнені території повертається український прапор, "про російський фарс з якимись там папірцями й якимись там анексіями ніхто й не згадує".

"Окрім, звичайно, правоохоронних органів України. Бо кожен, хто причетний до будь-яких елементів агресії проти нашої держави, буде за це відповідати", - підкреслив він.

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Що передувало: Президент Володимир Зеленський вдень 2 жовтня повідомив про повну зачистку Лимана Донецької області від російських окупантів.