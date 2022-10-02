Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський розповів, як отримує звіти про деокупацію: Успіхи не обмежуються Лиманом

Катерина ТищенкоНеділя, 2 жовтня 2022, 23:17
Зеленський розповів, як отримує звіти про деокупацію: Успіхи не обмежуються Лиманом
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що цього тижня у щоденних звітах, які він отримує, переважає перелік звільнених населених пунктів, і успіхи не обмежують лише Лиманом.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Щоденно як мінімум двічі – вранці і ввечері – я отримую звіти від наших військових.

Реклама:

Цього тижня у звітах найбільшу частину займає перелік звільнених від ворога населених пунктів у рамках нашої оборонної операції.

Найбільш медійною зараз стала історія звільнення Лимана Донецької області. Але успіхи наших воїнів не обмежуються тільки Лиманом".

Деталі: Президент зазначив, що коли на звільнені території повертається український прапор, "про російський фарс з якимись там папірцями й якимись там анексіями ніхто й не згадує".

ВІДЕО ДНЯ

"Окрім, звичайно, правоохоронних органів України. Бо кожен, хто причетний до будь-яких елементів агресії проти нашої держави, буде за це відповідати", - підкреслив він.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський вдень 2 жовтня повідомив про повну зачистку Лимана Донецької області від російських окупантів.

Теми: ЗеленськийдеокупаціяЛиман
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
Усі новини...
Реклама: