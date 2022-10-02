Лиман зачищений повністю – Зеленський
Неділя, 2 жовтня 2022, 13:07
Президент Володимир Зеленський вдень 2 жовтня повідомив про повну зачистку Лимана Донецької області від російських окупантів.
Джерело: Зеленський у відеозверненні
Пряма мова Зеленського: "Станом на 12:30 Лиман зачищений повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам.
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Слава Україні!"
Довідково: Лиман використовувався росіянами як один з опорних пунктів для атаки на Слов'янськ.
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Взявши під контроль Лиман, Збройні сили також матимуть можливість тримати під вогневим контролем дорогу зі Сватового до Кремінної, яка є важливою для постачання російського угрупування в південно-західному секторі Луганської області.
Передісторія:
- У суботу на в’їзді в місто Лиман Донецької області встановили український прапор.
- Міноборони Росії заявило про відведення військ із Лимана. Однак заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що в Лимані ще тривають бої.
- Зеленський у вечірньому зверненні зазначав, що український прапор уже в Лимані, але там іще тривають бойові дії.