Лиман зачищений повністю – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вдень 2 жовтня повідомив про повну зачистку Лимана Донецької області від російських окупантів.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Станом на 12:30 Лиман зачищений повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам.

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Слава Україні!"

Довідково: Лиман використовувався росіянами як один з опорних пунктів для атаки на Слов'янськ.

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Взявши під контроль Лиман, Збройні сили також матимуть можливість тримати під вогневим контролем дорогу зі Сватового до Кремінної, яка є важливою для постачання російського угрупування в південно-західному секторі Луганської області.

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