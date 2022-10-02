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Лиман зачищений повністю – Зеленський

Роман ПетренкоНеділя, 2 жовтня 2022, 13:07
Лиман зачищений повністю – Зеленський
скріншот

Президент Володимир Зеленський вдень 2 жовтня повідомив про повну зачистку Лимана Донецької області від російських окупантів.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Станом на 12:30 Лиман зачищений повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам.

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Довідково: Лиман використовувався росіянами як один з опорних пунктів для атаки на Слов'янськ.

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Взявши під контроль Лиман, Збройні сили також матимуть можливість тримати під вогневим контролем дорогу зі Сватового до Кремінної, яка є важливою для постачання російського угрупування в південно-західному секторі Луганської області.

Передісторія:

  • У суботу на в’їзді в місто Лиман Донецької області встановили український прапор.
  • Міноборони Росії заявило про відведення військ із Лимана. Однак заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що в Лимані ще тривають бої.
  • Зеленський у вечірньому зверненні зазначав, що український прапор уже в Лимані, але там іще тривають бойові дії.

Теми: ЗеленськийЛиман
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