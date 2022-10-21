Від українських ударів загинули 10 громадян Ірану, які тренували росіян – ЗМІ

Десять громадян Ірану, які тренували російських солдатів на окупованих територіях України, за останній тиждень загинули в результаті ударів з українського боку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це ізраїльському радіо KAN повідомило джерело з українського боку.

Видання не наводить подробиць, але посилається на дані українського Центру національного спротиву, який одним із перших заявив про присутність іранських інструкторів на окупованих Херсонській області та Криму.

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Видання The New York Times з посиланням на секретні розвіддані США також повідомляло, що Іран відправив інструкторів до окупованого Криму, щоб допомогти росіянам подолати проблеми з парком безпілотників, які вони придбали в Тегерана.

Пізніше це підтвердили й у Білому домі, заявивши про пряму участь Ірану у війні в Україні.

Як відомо, РФ останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

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