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Франція оголосила про вихід з Енергетичної хартії

"Європейська правда"П'ятниця, 21 жовтня 2022, 23:16

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про намір країни вийти з Договору до Енергетичної хартії, що регулює питання енергетичної співпраці між країнами, але критикувався через його несумісність з національними цілями боротьби зі змінами клімату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Франція вирішила вийти з Договору до Енергетичної хартії", – заявив Макрон на пресконференції за підсумками саміту лідерів ЄС у Брюсселі, додавши, що цей крок "узгоджується" з кліматичними цілями країни та Паризькою кліматичною угодою.

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"Нам потрібно прискорити інвестиції в поновлювані джерела енергії та ядерну енергетику. Я стурбований поверненням викопного палива і вуглеводнів. Війна не повинна дозволити нам забути про наші зобов'язання щодо скорочення викидів вуглецю", – додав президент Франції. 

Заяві Макрона передував висновок Вищої ради Франції з питань клімату про те, що продовження членства в Енергетичній хартії становить загрозу для кліматичних цілей ЄС.

Раніше цього тижня про вихід з договору заявили Іспанія, Нідерланди та Польща, а Німеччина й Бельгія дали зрозуміти, що розглядають такий варіант. Італія вийшла з хартії ще у 2016 році.

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Енергетична хартія дозволяє міжнародним компаніям та інвесторам судитися з урядами через втручання, яке впливає на прибутки енергетичних проєктів. Це положення все частіше розглядалося як загроза кліматичним планам урядів.

Європейська комісія закликала не виходити з Договору до Енергетичної хартії, а підтримати реформу, яка передбачала виняток для ЄС щодо поетапної відмови від захисту проєктів з видобутку викопного палива протягом наступних 10 років.

Франція – найбільша економіка, яка оголосила про вихід з Енергетичної хартії, що є серйозним ударом по договору та планах Європейській комісії його реформувати.

Нагадаємо, в червні Росія та Білорусь позбулися статусу спостерігачів в Енергетичній хартії. Крім того, було тимчасово призупинене застосування Договору до Енергетичної хартії щодо Білорусі.

Теми: Франціяенергетика
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