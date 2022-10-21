Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Франція оголосила про вихід з Енергетичної хартії

"Європейська правда"П'ятниця, 21 жовтня 2022, 23:16

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про намір країни вийти з Договору до Енергетичної хартії, що регулює питання енергетичної співпраці між країнами, але критикувався через його несумісність з національними цілями боротьби зі змінами клімату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Франція вирішила вийти з Договору до Енергетичної хартії", – заявив Макрон на пресконференції за підсумками саміту лідерів ЄС у Брюсселі, додавши, що цей крок "узгоджується" з кліматичними цілями країни та Паризькою кліматичною угодою.

"Нам потрібно прискорити інвестиції в поновлювані джерела енергії та ядерну енергетику. Я стурбований поверненням викопного палива і вуглеводнів. Війна не повинна дозволити нам забути про наші зобов'язання щодо скорочення викидів вуглецю", – додав президент Франції. 

Заяві Макрона передував висновок Вищої ради Франції з питань клімату про те, що продовження членства в Енергетичній хартії становить загрозу для кліматичних цілей ЄС.

Раніше цього тижня про вихід з договору заявили Іспанія, Нідерланди та Польща, а Німеччина й Бельгія дали зрозуміти, що розглядають такий варіант. Італія вийшла з хартії ще у 2016 році.

Енергетична хартія дозволяє міжнародним компаніям та інвесторам судитися з урядами через втручання, яке впливає на прибутки енергетичних проєктів. Це положення все частіше розглядалося як загроза кліматичним планам урядів.

ВІДЕО ДНЯ

Європейська комісія закликала не виходити з Договору до Енергетичної хартії, а підтримати реформу, яка передбачала виняток для ЄС щодо поетапної відмови від захисту проєктів з видобутку викопного палива протягом наступних 10 років.

Франція – найбільша економіка, яка оголосила про вихід з Енергетичної хартії, що є серйозним ударом по договору та планах Європейській комісії його реформувати.

Нагадаємо, в червні Росія та Білорусь позбулися статусу спостерігачів в Енергетичній хартії. Крім того, було тимчасово призупинене застосування Договору до Енергетичної хартії щодо Білорусі.

Теми: Франціяенергетика
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Окупанти повністю залишили два населені пункти на Херсонщині – Генштаб

Джонсон здобув підтримку, необхідну для участі в змаганні за пост прем’єра - ЗМІ

фото, оновленоУ Києві вбили добровольця "Свободи", підозрюваних арештували

фотоЗеленський: З ночі по Україні випустили 36 ракет, світ має зупинити цей терор

Окупанти наказали мешканцям Херсона терміново залишити місто і переправитись на лівий берег Дніпра

Помер журналіст Леонід Канфер

Усі новини...
Франція
Британія, Німеччина і Франція закликали ООН розслідувати постачання Іраном дронів до РФ
Франція, Іспанія та Португалія домовилися про "зелений енергопровід" у Середземному морі
Німеччина і Франція відклали двосторонній саміт через розбіжності у сферах енергетики та оборони
Останні новини
20:08
Зеленський: Світ має попередити Росію, що вдарить по ній у разі ядерного удару по Банковій
20:04
Угорщина до кінця року ратифікує заявки Швеції і Фінляндії на вступ до НАТО
19:40
Зеленський: Іран бреше, що не продає Росії дрони, є домовленість про тисячі
19:10
доповнено, фотоУ Луцьку фактично знищено об'єкт енергетики, пошкоджено 12 будинків – мер
19:01
Кулеба закликав позбавити РФ місця в Радбезі ООН
18:55
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: 3 поранених, понівечені будинки
18:44
Тисячі людей протестують у Німеччині, вимагаючи солідарності в питанні енергетичної допомоги
18:29
Окупанти повністю залишили два населені пункти на Херсонщині – Генштаб
18:24
Угорщина сподівається на економічне зростання в 1% у 2023 році
18:19
Росіяни в суботу атакували інфраструктуру 9 областей – зведення Генштабу
Усі новини...