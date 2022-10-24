Справа "Мотор-Січі": суд взяв під варту Богуслаєва та Дзюбу
Шевченківський суд Києва взяв під варту на два місяці (до 20 грудня) президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності Олега Дзюбу.
Джерело: журналістка з зали суду
Деталі: Підозрюваних доставили до будівлі суду під конвоєм СБУ.
Прокурори у справі просили взяти під варту підозрюваних, наголошуючи на ризиках їхньої втечі і тяжкості інкримінованого правопорушення. Адвокати заперечували проти такого запобіжного заходу та просили обрати більш м’який.
Олег Дзюба відмовився спілкуватися із журналістами, а В'ячеслав Богуслаєв заявив, що "наші вертольоти були кращими", а він - "просто конструктор".
Пряма мова Богуслаєва: "В нас 12 світових рекордів. Найкращі вертольоти. Я конструктор, я проектував це для української армії, для всіх силових структур. 20 років…"
На питання про те чи були у нього контракти з російською компанією, яка співпрацює з армією РФ, яка напала на нашу країну - він не відповів та додав "Не в курсі".
Його адвокат Руслан Волинець сказав, що його клієнт погано чує, записи опубліковані СБУ вони ще не чули, а всю позицію підозрюваний висловить у судовому засіданні. Втім, на прохання прокурорів та адвоката - його закрили.
Сторони наголосили на тому, що під час засідання буде озвучена інформація, оприлюднення якої може зашкодити безпеці нашої країни.
Судді, вислухавши усі сторони, відправили підозрюваних на два місяці в СІЗО без права внесення застави.
Дзюбу та Богуслаєва представники СБУ затримали 22 жовтня у Запоріжжі за їхнім місцем мешкання, їм інкримінують 111-1 та 111-2 - колабораційна діяльність та пособництво державі агресору).
За даними слідства, Богуслаєв та Дзюба діяли у змові з наближеними до керівництва РФ представниками російської корпорації А "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії.
Задля обходження встановлених обмежень на торгівлю з Росією, підозрювані налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.
Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу: Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Алігатор", Мі-28Н "Нічний мисливець".
Відповідно до опублікованих спецслужбами записів, Богуслаєв серед інших контактував з представником московської компанії ЗАТ "Двигуни Володимир Клімов-Мотор Січ" А.Ситновим та екс-гендиректором ПАТ "Росвертал" П.Мотренко.
В СБУ наголошують на тому, що відповідні зразки армійської авіації окупанти масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. Це підтверджено численними фактами знищення цих ворожих бойових вертольотів ЗСУ.
За інформацією наших джерел серед правоохоронних органів, попри те, що про діяльність Богуслаєва в СБУ знали до повномасштабного вторгнення, затримка з оголошенням підозри пов'язана з ретельним документування злочину.
Окрім цього, журналісти-розслідувачі "Схем" опублікували, докази наявності у В'ячеслава Богуслаєва російського паспорту.
У разі доведення вини, підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.