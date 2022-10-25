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У Бельгії думають над постійним житлом для 60 тисяч вимушених переселенців з України

"Європейська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 09:42

У Бельгії загострюється проблема з розселенням на постійне проживання українців, які опинилися в країні через війну. 

Про це пише The Brussels Times, повідомляє "Європейська правда"

В Офісі з імміграції повідомляють, що з початку повномасштабної війни тимчасовий притулок у Бельгії отримали 59143 осіб з України, з них майже 58 тисяч - громадяни України. Рекордна кількість людей потрапила у Бельгію в квітні - 26,5 тисяч.

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Прибуваючих українців спершу селили у тимчасовому центрі проживання у Брюсселі, яким опікується фламандський відділ Червоного Хреста у співпраці з державними відомствами. Це житло передбачалося виключно як тимчасовий варіант, проте у підсумку вже чверть людей живуть там понад 4 місяці, 35% - більше місяця. 

Речник центру Йоахім Деман розповів, що центр вже майже заповнений, і через потребу поступово звільняти місце для потенційних нових біженців українців просять починати шукати житло самостійно, а також підняли питання про рівномірніший розподіл людей між Фландрією, Брюсселем і Валлонією. 

Влада Берліна цього тижня також заявила, що можливості приймати нових людей фактично вичерпані. 

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Теми: Бельгіябіженціжитло
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