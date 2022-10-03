Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ОП вважають, що Україна може вступити в НАТО прискорено: як Фінляндія і Швеція

Альона Мазуренко Понеділок, 3 жовтня 2022, 01:53
В ОП вважають, що Україна може вступити в НАТО прискорено: як Фінляндія і Швеція

Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква розповів, що Україна спостерігає за Фінляндією та Швецією, які прискорено рухаються до НАТО без ПДЧ і хоче також вступити до Альянсу за подібною процедурою.

Джерело: заступник глави Офісу президента Ігоря Жовкви в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Дві країни - Швеція і Фінляндія - рухаються до НАТО без Плану дій щодо членства. Україна уважно стежить за цим процесом і побачила, що насправді, коли йдеться про те, що не можна без ПДЧ, виявилося що можна. Україна враховує ці реалії, Україна враховувала ті реалії, подаючи заявку в п'ятницю. Україна також не проти йти тим шляхом".

Реклама:

Деталі: Жовква також зазначив, що заяву президентів 9 країн Європи слід інтерпретувати як підтримку членства України у НАТО.

За його словами, у цій заяві вони посилалися на саміт Альянсу в Бухаресті 2008 року, а не на заявку про вступ до НАТО, яку Україна подала кілька днів тому.

Пряма мова: "Все просто. Дійсно, існує рішення Бухарестського саміту, яке нікуди не зникало, де написано, що Україна стане членом НАТО. Там немає слова "колись". Там написано: Україна стане членом НАТО, першим етапом чи одним з етапів має бути надання їй Плану дій щодо членства".

ВІДЕО ДНЯ

Він наголосив, що заява Бухарестського саміту була підтверджена на Мадридському саміті (2022 року), коли у новій Стратегічній концепції НАТО на наступні 10 років було продубльовано відповідне положення, що Україна стане членом НАТО.

Нагадаємо:

  • В п’ятницю Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу і закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені в Київському безпековому договорі (Kyiv Security Compact).

Читайте також: Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про "швидкий вступ" до Альянсу

Теми: НАТОУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
НАТО
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
Кулеба обговорив зі Столтенбергом вступ України до НАТО
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
Усі новини...
Реклама: