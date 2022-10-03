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В ОП вважають, що Україна може вступити в НАТО прискорено: як Фінляндія і Швеція

Альона Мазуренко Понеділок, 3 жовтня 2022, 01:53

Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква розповів, що Україна спостерігає за Фінляндією та Швецією, які прискорено рухаються до НАТО без ПДЧ і хоче також вступити до Альянсу за подібною процедурою.

Джерело: заступник глави Офісу президента Ігоря Жовкви в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Дві країни - Швеція і Фінляндія - рухаються до НАТО без Плану дій щодо членства. Україна уважно стежить за цим процесом і побачила, що насправді, коли йдеться про те, що не можна без ПДЧ, виявилося що можна. Україна враховує ці реалії, Україна враховувала ті реалії, подаючи заявку в п'ятницю. Україна також не проти йти тим шляхом".

Деталі: Жовква також зазначив, що заяву президентів 9 країн Європи слід інтерпретувати як підтримку членства України у НАТО.

За його словами, у цій заяві вони посилалися на саміт Альянсу в Бухаресті 2008 року, а не на заявку про вступ до НАТО, яку Україна подала кілька днів тому.

Пряма мова: "Все просто. Дійсно, існує рішення Бухарестського саміту, яке нікуди не зникало, де написано, що Україна стане членом НАТО. Там немає слова "колись". Там написано: Україна стане членом НАТО, першим етапом чи одним з етапів має бути надання їй Плану дій щодо членства".

Він наголосив, що заява Бухарестського саміту була підтверджена на Мадридському саміті (2022 року), коли у новій Стратегічній концепції НАТО на наступні 10 років було продубльовано відповідне положення, що Україна стане членом НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • В п’ятницю Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу і закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені в Київському безпековому договорі (Kyiv Security Compact).

Читайте також: Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про "швидкий вступ" до Альянсу

Теми: НАТОУкраїна
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