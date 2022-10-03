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Розвідка Британії пояснила швидке визнання Путіним проблем мобілізації

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 3 жовтня 2022, 09:40

Британська розвідка зазначає, що президент РФ Володимир Путін швидко визнав, що із оголошеною ним мобілізацією є проблеми, тоді як місцевим чиновникам не пояснили її масштаби та юридичні підстави.

Про це йдеться в огляді, оприлюдненому міноборони Британії у понеділок, пише "Європейська правда".

29 вересня Путін звернувся до свого Радбезу щодо мобілізації, яку він оголосив 21 вересня, і сказав, що "під час цієї мобілізаційної кампанії виникає багато питань, і ми маємо оперативно виправляти свої помилки та не повторювати їх".

"Надзвичайно швидке визнання Путіним проблем наголошує на дисфункції мобілізації протягом першого тижня. Місцеві чиновники, ймовірно, не знають точного масштабу та юридичного обґрунтування кампанії", - пояснює британська розвідка.

Російські військкомати майже напевне набрали кадри, які не підпадають під визначення, оголошене Путіним і його Міноборони, йдеться у зведенні. 

У той час, як мобілізовані резервісти продовжують збиратися в наметових таборах, російські чиновники, ймовірно, мають проблеми із забезпеченням навчання і пошуків офіцерів для керівництва новими підрозділами.

Раніше британська розвідка спрогнозувала ще гірше медзабезпечення військових РФ з масовою мобілізацією.

А в огляді за 29 вересня писали, що за тиждень з оголошення в Росії мобілізації з країни втекло, можливо, вже більше людей, ніж було в угрупованні російських військ на початку повномасштабного нападу на Україну.

Теми: ПутінРосіямобілізаціярозвідка
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