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Розвідка Британії пояснила швидке визнання Путіним проблем мобілізації

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 3 жовтня 2022, 09:40

Британська розвідка зазначає, що президент РФ Володимир Путін швидко визнав, що із оголошеною ним мобілізацією є проблеми, тоді як місцевим чиновникам не пояснили її масштаби та юридичні підстави.

Про це йдеться в огляді, оприлюдненому міноборони Британії у понеділок, пише "Європейська правда".

29 вересня Путін звернувся до свого Радбезу щодо мобілізації, яку він оголосив 21 вересня, і сказав, що "під час цієї мобілізаційної кампанії виникає багато питань, і ми маємо оперативно виправляти свої помилки та не повторювати їх".

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"Надзвичайно швидке визнання Путіним проблем наголошує на дисфункції мобілізації протягом першого тижня. Місцеві чиновники, ймовірно, не знають точного масштабу та юридичного обґрунтування кампанії", - пояснює британська розвідка.

Російські військкомати майже напевне набрали кадри, які не підпадають під визначення, оголошене Путіним і його Міноборони, йдеться у зведенні. 

У той час, як мобілізовані резервісти продовжують збиратися в наметових таборах, російські чиновники, ймовірно, мають проблеми із забезпеченням навчання і пошуків офіцерів для керівництва новими підрозділами.

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Раніше британська розвідка спрогнозувала ще гірше медзабезпечення військових РФ з масовою мобілізацією.

А в огляді за 29 вересня писали, що за тиждень з оголошення в Росії мобілізації з країни втекло, можливо, вже більше людей, ніж було в угрупованні російських військ на початку повномасштабного нападу на Україну.

Теми: ПутінРосіямобілізаціярозвідка
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