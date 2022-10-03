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Міністр оборони Британії: малоймовірно, що Путін застосує ядерну зброю

"Європейська правда"Понеділок, 3 жовтня 2022, 10:19
Міністр оборони Британії: малоймовірно, що Путін застосує ядерну зброю
Бен Воллес. ілюстративне фото з Вікіпедії

Міністр оборони Британії Бен Воллес вважає вкрай малоймовірним, що президент РФ Владімір Путін застосує ядерну зброю проти  України, але наголошує, що Путін діє "нераціонально".

Про це він сказав на одній із зустрічей партійної конференції Консервативної партії Великої Британії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Evening Standard.

Путін пригрозив використати "всі наявні у нашому розпорядженні засоби", якщо "його країні" загрожуватиме небезпека. Його заява розглядається як знак того, що він може застосувати тактичну ядерну зброю у відповідь атаки української армії на анексовані ним частини України.

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Але Воллес применшив перспективу ядерного удару, заявивши, що хоча використання ядерної зброї було включено до російської військової доктрини, воно було б неприйнятним для союзників Москви - Індії та Китаю.

Водночас Воллес додав, що минулі дії російського лідера - від атаки нервово-паралітичною речовиною в Солсбері до вторгнення в Україну - були "цілком ірраціональними".

Як відомо, Путін після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї. 

ВІДЕО ДНЯ

Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".

Читайте більше тут: Якою буде відповідь Заходу на ядерний удар РФ по Україні. Аналіз варіантів та сценаріїв.

Теми: ядерна зброяПутінВелика Британія
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