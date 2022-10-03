Ексглава ЦРУ розповів, якою може бути відповідь США і НАТО на ядерний удар РФ

Американський генерал у відставці і колишній глава ЦРУ Девід Петреус вважає, що у разі застосування Росією ядерної зброї США і союзники по НАТО повинні вивести з ладу всі конвенційні сили РФ на полі бою в Україні і в Криму.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в ефірі ABC News.

Путін програє, незважаючи на "значні", але "відчайдушні" кроки у війні, сказав Петреус.

"Президент Володимир Зеленський і Україна мобілізувалися набагато краще, ніж Росія. Україна набрала, навчила, оснастила, організувала і застосувала сили незрівнянно краще, ніж Росія ", - зазначив він.

"Жодна анексія, жодна кількість навіть завуальованих ядерних погроз не може вивести його з цієї ситуації" – наголосив ексглава ЦРУ.

Відповідаючи на запитання, чи може Росія перемогти у війні з Україною, Петреус сказав, що не бачить як: "Вони не можуть. Він [Путін] нічого не може зробити на цьому етапі".

"Він продовжуватиме програвати на полі бою", - зазначив він.

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П'ятнична промова Путіна, в якій він оголосив про анексію частин України, була покликана підірвати рішучість Європи кинути виклик Росії, яка є основним постачальником енергоносіїв на континенті, сказав Петреус.

"На Європу чекає важка зима. Потік природного газу буде дуже скорочений, але вони пройдуть через це, і я не думаю, що вони зламаються в питанні підтримки України ", - вважає генерал.

"Все може стати гірше для Путіна і для Росії. І навіть застосування тактичної ядерної зброї на полі бою цього зовсім не змінить", - сказав Петреус.

За його словами, у відповідь США та їхні союзники по НАТО можуть "вивести з ладу всі російські звичайні збройні сили, які ми можемо побачити і ідентифікувати на полі бою" в Україні, в Криму, який Росія анексувала в 2014 році, і на кораблях у Чорному морі.

"Це не може залишитися без відповіді. Але це не буде розгортанням війни – не буде ядерної зброї за ядерну зброю. Ніхто не хоче потрапити в ядерну ескалацію. Але треба показати, що це не може бути прийнято жодним чином", - сказав Петреус.

Як повідомлялося, міністр оборони Британії Бен Воллес вважає вкрай малоймовірним, що президент РФ Владімір Путін застосує ядерну зброю проти України, але наголошує, що Путін діє "нераціонально".

Як відомо, Путін після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.

Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".

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