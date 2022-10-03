Розвідка НАТО попередила про можливе випробування Росією ядерної суперторпеди – ЗМІ

Розвідка НАТО попередила союзників про можливе випробування Росією суперторпеди "Посейдон", оснащеної ядерним зарядом, в РНБО назвали цю інформацію маніпулятивною та закликали не поширювавати дезінформацію.

Джерело: італійське видання La Repubblica, Центр протидії дезінформації РНБО в Facebook

За даними розвідки, російський атомний підводний човен "Бєлгород" залишив свою базу в Білому морі за полярним колом. Ймовірно, субмарина прямує до Карського моря, щоб випробувати ядерну торпеду "Посейдон", яку ще називають "зброєю Апокаліпсису", йдеться в публікації видання.

"Посейдон" - це безпілотний підводний апарат, який, за твердженнями, здатний долати величезні відстані під водою, перш ніж вибухнути з достатньою силою, щоб викликати масштабне ядерне цунамі, призначене для затоплення та опромінення прибережних міст.

Забруднена хвиля може стерти з землі такі мегаполіси, як Нью-Йорк або Лос-Анджелес. Фахівці пояснюють, що такого ж ефекту можна досягти і з міжконтинентальними балістичними ракетами, які існують з 1960-х років.

Підводний човен К-329 "Бєлгород" вважається прототипом нової концепції війни, задуманої адміралами Путіна в останні роки, після повернення напруженості у відносинах зі США.

Останніми днями "Бєлгород" часто згадується в аналізах щодо диверсій на "Північних потоках", оскільки це один із заходів, для якої він був розроблений. Але його причетність була поставлена ​​під сумнів, оскільки підводний човен є одним із найбільших у світі, і пройти в Балтику непоміченим йому було б надзвичайно важко.

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Тепер же командування союзників НАТО попередили, що "Посейдон" можуть випробувати в районі Карського моря - 24-метрову торпеду з атомною боєголовкою, ймовірно, у дві мегатонни. Не відомо, коли саме було надіслано попередження союзникам.

Розробка "Посейдона" тривала роками зі скептичними оцінками офіційних осіб НАТО. Вважається, що деякі випробування проводилися ще в 2015 році, але запусків з "Бєлгорода" ніколи не було.

"Мало хто вірить, що суперторпеда вже може бути готова, проте навіть просте оголошення про випробування дозволило б Кремлю продемонструвати унікальну здатність у боротьбі із Заходом: зброю, проти якої немає захисту", - йдеться у публікації.

Оновлено о 14:10: Центр протидії дезінформації РНБО повідомив, що звіт розвідки НАТО, на який посилається La Repubblica, не оприлюднений на сайті НАТО станом на 03.10. В РНБО наголосили, що подібні необґрунтовані заяви з боку медіа лише посилюють інформаційний тероризм РФ.

Як повідомлялося, міністр оборони Британії Бен Воллес вважає вкрай малоймовірним, що президент РФ Владімір Путін застосує ядерну зброю проти України, але наголошує, що Путін діє "нераціонально".

Як відомо, Путін після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.

Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".