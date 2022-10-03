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Кремль радить Кадирову "відкидати емоції" при обговоренні війни

Роман ПетренкоПонеділок, 3 жовтня 2022, 12:49
Кремль радить Кадирову відкидати емоції при обговоренні війни
ВОЛОДИМИР ПУТІН І РАМЗАН КАДИРОВ. ФОТО KREMLIN.RU

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на критику війни від глави Чечні Рамзана Кадирова порадив "відкидати емоції при оцінках".

Джерело: Пєсков у коментарі журналістам, якого цитує "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Вельми емоційний момент. Глави регіонів мають повноваження висловлювати свою точку зору і давати оцінки.

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Інша справа, звісно, навіть у важкі моменти, емоції мають бути відкинуті з будь-яких оцінок".

Деталі: За словами Пєскова, Кадиров для війни проти України "зробив і продовжує робити дуже великий внесок, як і вся республіка".

Передісторія: Поразка Росії в Харківській області та Лимані докорінно змінили російський інформаційний простір і тепер пропагандисти почали критикувати військове керівництво РФ і скаржаться на відсутність прозорості щодо перебігу війни.

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Теми: КадировПутінРосіявійна
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