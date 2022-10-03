Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Кремль радить Кадирову "відкидати емоції" при обговоренні війни

Роман ПетренкоПонеділок, 3 жовтня 2022, 12:49
ВОЛОДИМИР ПУТІН І РАМЗАН КАДИРОВ. ФОТО KREMLIN.RU

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на критику війни від глави Чечні Рамзана Кадирова порадив "відкидати емоції при оцінках".

Джерело: Пєсков у коментарі журналістам, якого цитує "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Вельми емоційний момент. Глави регіонів мають повноваження висловлювати свою точку зору і давати оцінки.

Інша справа, звісно, навіть у важкі моменти, емоції мають бути відкинуті з будь-яких оцінок".

Деталі: За словами Пєскова, Кадиров для війни проти України "зробив і продовжує робити дуже великий внесок, як і вся республіка".

Передісторія: Поразка Росії в Харківській області та Лимані докорінно змінили російський інформаційний простір і тепер пропагандисти почали критикувати військове керівництво РФ і скаржаться на відсутність прозорості щодо перебігу війни.

Теми: КадировПутінРосіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

У новому пакеті військової допомоги США будуть 4 HIMARS – ЗМІ

фото, оновленоПоліцейська загинула під час операції з затримання злочинця в Чернівцях

Маск згадав "помилку Хрущова" та запропонував Україні капітулювати

Росіяни відпустили гендиректора ЗАЕС – МАГАТЕ

фото, відеоЗСУ звільнили Борову на Харківщині

Суддю Верховного Суду з російським паспортом не звільнили під час таємного голосування – ЦПК

Усі новини...
Кадиров
Кадиров каже, нібито відправляє на війну своїх неповнолітніх синів
Влада Чечні мобілізувала понад 500 чоловіків, які подали на закордонний паспорт – росЗМІ
Кадиров заявив, що в Чечні мобілізації не буде – ЗМІ
Останні новини
02:11
Медведєв прокоментував твіти Маска: "Молодець"
01:24
РФ гатила з артилерії по Сумщині — 11 приходів
00:45
оновленоРосіяни атакували Харків
00:43
Найзаможніші росіяни втратили понад $90 мільярдів від початку року
00:39
Посли ЄС у понеділок не затвердили нові санкції проти РФ - ЗМІ
00:36
Зеленський: Вважати всіх колаборантами, хто був в окупації, це маячня
23:59
Зеленський: Перспектива бойових дій очевидна – все більше окупантів намагаються втекти
23:27
ЗМІ дізналися про виплати Радою депутатам-втікачам Ковальову і Козаку
22:38
Росія завдала екології України збитків у $35 мільярдів
22:30
Прем’єрка Франції: Наша мета – зробити ціну війни нестерпною для Росії
Усі новини...