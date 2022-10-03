ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 над Херсонською областю
Понеділок, 3 жовтня 2022, 13:05
У понеділок 3 жовтня в Бериславському районі Херсонської області бійці зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь" збили російський штурмовик Су-25.
Джерело: Повітряні сили Збройних сил України
Дослівно: "3 жовтня, опівдні, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь" збито російських штурмовика Су-25".
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Цьому передувало: 2 жовтня ОК "Південь" повідомило, що в Бериславському районі сили протиповітряної оборони збили ворожий ударний гелікоптер Ка-52.