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В ОК "Південь" пояснили чутки про хімічну зброю: росіяни хотіли феєричне відео

Олена РощінаПонеділок, 3 жовтня 2022, 14:05
Наталія Гуменюк, скриншот

Оперативне командування "Південь" вважає, що окупанти наприкінці вересня скинули на українські позиції контейнери з невідомим вмістом, щоб зняти пропагандистське відео.

Джерело: керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального марафону о 10-й ранку 3 жовтня

Деталі: Журналіст зазначив, що була інформація, нібито окупанти завезли бочки з невідомою речовиною і були припущення, що це хімічна зброя. 

Пряма мова Гуменюк: "Наразі вони (росіяни – ред.) самі ж викрили цю ситуацію і продемонстрували, що це була спроба зробити феєричне пропагандистське відео про те, як вони нищать Збройні Сили України на півдні – одним пострілом з великим димом".

Цьому передувало: 24 вересня оперативне командування "Південь" повідомляло, що російські війська з використанням безпілотника скинули на українські бойові позиції контейнери з отруйною речовиною, імовірно хлорпікринову гранату К-51. Проте бойові медики спрацювали чітко, втрат та критичних станів не було.

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Теми: війнаХерсонська область
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