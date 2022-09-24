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ЗСУ приземлили російський Мі-8 і уразили три осередки ворога – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Субота, 24 вересня 2022, 04:07
ілюстративне фото Повітряних Сил ЗСУ

На південному напрямку українські військові знищили за минулу добу російські гелікоптер Мі-8 і штурмовик Су-25, дрони-камікадзе, уразили скупчення і колону ворога.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Протягом бойового дня ворог наніс 1 авіаційний, 1 ракетний удар по наших позиціях та по населених пунктах вздовж лінії фронту.

З літака тактичної авіації Су-20 ворог випустив ракету Х-31 по Куцурубській громаді. Без людських втрат.

З використанням безпілотного літального апарату на наші бойові позиції скинуто контейнери з отруйною речовиною, імовірно хлорпікринова граната К-51. Бойові медики спрацювали чітко, втрат та критичних станів немає".

Деталі: Одесу двічі атакували дрони-камікадзе з напрямку Чорного моря. Внаслідок влучання двох дронів зруйновано адмінбудівлю у припортовій зоні.

Ще один "Шахід-136" збитий над морем. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька навколишніх будинків. Загинула одна цивільна особа.

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Під час повторної повітряної атаки Одеси силами протиповітряної оборони над морем знищено ще 4 дрони-камікадзе.

Серед них – вперше в Україні збитий багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6" (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження.

Ще один "Шахід-136" атакував ввечері українські позиції на лінії зіткнення в Березнегуватській громаді Миколаївщини.

При спробі атакувати напрямок порту Південного черговий "Шахід-136" також влучно збитий.

Українська авіація завдала 20 ударів по ворогу. У Миколаївському районі знищено ворожий гелікоптер Мі-8, а в Бериславському районі Херсонщини силами та засобами протиповітряної оборони збито російський штурмовик Су-25.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 290 вогневих завдань, в тому числі уразивши понтонну переправу в Новій Каховці, два скупчення озброєння та техніки в Бериславському районі, 3 осередки сил та засобів у Каховському і Херсонському районах, станцію радіоелектронної боротьби в районі Крутого Яру, зенітно-ракетний комплекс "Тор" у Баштанському районі Миколаївщини, колону озброєння і техніки – в Каховці.

Підтверджено ще одне контрольне ураження Каховського мосту.

Інші втрати ворога за бойовий день складають 51 загарбник, 152-мм гаубиця "Мста-Б", танк і 16 одиниць іншої авто-бронетехніки.

У Чорному морі маневрують 15 ворожих кораблів та катерів, серед яких – 3 надводних та 1 підводний носій "Калібрів". Їх напоготові 28.

Теми: Збройні силивійна
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