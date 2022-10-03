Росіяни відпустили гендиректора ЗАЕС – МАГАТЕ

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що росіяни відпустили гендиректора Запорізької АЕС Ігора Мурашова, якого раніше викрали.

Джерело: Гроссі у Twitter

Пряма мова Гроссі: "Я вітаю звільнення Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької атомної електростанції України; я отримав підтвердження, що пан Мурашов благополучно повернувся до своєї родини".

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I welcome the release of Ihor Murashov, Director General of #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant; I have received confirmation that Mr Murashov has returned to his family safely. — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 3, 2022

Що було раніше: Росіяни викрали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова 1 жовтня. Повідомлялось, що його місцезнаходження невідоме.