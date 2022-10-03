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Росіяни відпустили гендиректора ЗАЕС – МАГАТЕ

Станіслав ПогоріловПонеділок, 3 жовтня 2022, 18:00
Росіяни відпустили гендиректора ЗАЕС – МАГАТЕ
Ігор Мурашов, ФОТО: ENERGOATOM_UA

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що росіяни відпустили гендиректора Запорізької АЕС Ігора Мурашова, якого раніше викрали.

Джерело: Гроссі у Twitter

Пряма мова Гроссі: "Я вітаю звільнення Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької атомної електростанції України; я отримав підтвердження, що пан Мурашов благополучно повернувся до своєї родини".

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Що було раніше: Росіяни викрали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова 1 жовтня. Повідомлялось, що його місцезнаходження невідоме.

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Теми: ЗАЕСУкраїнавійнаРосія
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