Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна на шляху досягнення своїх стратегічних цілей у війні з Росією – Пентагон

"Європейська правда"Понеділок, 3 жовтня 2022, 22:23
Україна на шляху досягнення своїх стратегічних цілей у війні з Росією – Пентагон
Голова Пентагону Ллойд Остін, Getty Images

Пентагон вважає, що українським силам наразі вдається досягати своїх стратегічних цілей – вести контрнаступальні дії на Харківському, Донбаському й Херсонському напрямках.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час дискусії, організованої Центром стратегічних і міжнародних досліджень, заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер.

"Що ми спостерігаємо зараз? По-перше, приголомшливий успіх на передовій конфлікту на Харківщині, а також ключові стратегічні успіхи українських сил на Донеччині та Луганщині, зокрема нещодавнє повернення контролю над містом Лиман", – вважає вона.

Реклама:

За словами Валландер, захоплення Лимана "суттєво вплине на здатність Росії переміщувати й забезпечувати свої сили на передовій".

"(Також) ціль України – витіснити російські війська на лівий берег Дніпра на Херсонщині. І для Росії це буде значною поразкою, бо ще більше віддалює її прагнення захопити Одесу, про що вона заявляла раніше. А Україні це забезпечує кращу оборонну позицію для зменшення інтенсивності запеклих боїв протягом зими", – пояснила вона.

"Зараз Україна, схоже, на шляху досягнення всіх цих трьох стратегічних цілей. Але це вимагає, хочу підкреслити, продовження військової допомоги з боку США та міжнародної спільноти", – додала представниця Пентагону.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що Україна "досягає прогресу" в Херсонській області, продовжуючи протистояти російському вторгненню, і додав, що відбулися "певні зміни в динаміці бойових дій".

Глава Пентагону також зазначив, що те, що станеться в Україні, "важко передбачити", але запевнив, що США "продовжуватимуть надавати безпекову допомогу стільки, скільки це буде потрібно".

Теми: війнаУкраїнаРосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
війна
За добу на фронті відбулось 35 бойових зіткнень – Генштаб
В ЄС пропонують підготувати більше українських військових до кінця року, ніж планувалось
The Guardian показав відео нічної ракетної атаки у Києві та її наслідків
Останні новини
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
Усі новини...
Реклама: