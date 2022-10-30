Окупанти підривають мости, бо ЗСУ близько – Гайдай

Підірваний міст. Тут і далі фото з Telegram Гайдая

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські загарбники підірвали міст через річку Красна поблизу селища Красноріченське на Луганщині, бо бояться, що ЗСУ уже близько.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Їм дуже страшно, бо ми дуже близько. Росіяни підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського".

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Деталі: Голова ОВА оприлюднив фото пошкодженого моста.

Він також додав, 29 жовтня окупанти підірвали ще один міст біля Кремінної.

За словами Гайдая, російське командування поставило задачу своїм військам зупинити просування ЗСУ, але погода налагоджується, тому "справи у захисників підуть швидше".

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Голова ОВА зазначив, що росіяни системно атакують Білогорівку, а після цього відправляють бійців на розвідку, але вони "традиційно не повертаються назад".

Також тривають запеклі бої на Сватівському напрямку.

Траса між Сватовим та Кремінною під вогневим контролем ЗСУ, тому росіяни не можуть швидко отримати підкріплення та нові боєкомплекти на цих ділянках фронту.

За словами Гайдая, навколо Кремінної та Сватового заміновано майже все – береги рік, дороги, мости.

Також дуже гаряче на Бахмутському напрямку.

Крім того, голова ОВА з посиланням на розвідку повідомив, що в результаті проведеної операції зі звільнення селища Невське ЗСУ знищили 34 окупантів. Ще 3 російських "контрактників" взяли в полон. Також ЗСУ захопили військовий КАМАЗ з боєкомплектом та дві бойові машини піхоти.

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