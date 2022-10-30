Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти підривають мости, бо ЗСУ близько – Гайдай

Ірина БалачукНеділя, 30 жовтня 2022, 13:13
Підірваний міст. Тут і далі фото з Telegram Гайдая

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські загарбники підірвали міст через річку Красна поблизу селища Красноріченське на Луганщині, бо бояться, що ЗСУ уже близько.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Їм дуже страшно, бо ми дуже близько. Росіяни підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського".

Деталі: Голова ОВА оприлюднив фото пошкодженого моста. 

 

Він також додав, 29 жовтня окупанти підірвали ще один міст біля Кремінної.  

 

За словами Гайдая, російське командування поставило задачу своїм військам зупинити просування ЗСУ, але погода налагоджується, тому "справи у захисників підуть швидше". 

Голова ОВА зазначив, що росіяни системно атакують Білогорівку, а після цього відправляють бійців на розвідку, але вони "традиційно не повертаються назад".

ВІДЕО ДНЯ

Також тривають запеклі бої на Сватівському напрямку.

Траса між Сватовим та Кремінною під вогневим контролем ЗСУ, тому росіяни не можуть швидко отримати підкріплення та нові боєкомплекти на цих ділянках фронту.

За словами Гайдая, навколо Кремінної та Сватового заміновано майже все – береги рік, дороги, мости.

Також дуже гаряче на Бахмутському напрямку.

Крім того, голова ОВА з посиланням на розвідку повідомив, що в результаті проведеної операції зі звільнення селища Невське ЗСУ знищили 34 окупантів. Ще 3 російських "контрактників" взяли в полон. Також ЗСУ захопили військовий КАМАЗ з боєкомплектом та дві бойові машини піхоти.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple PodcastsGoogle PodcastsSoundcloudOvercast, АБУК,  НВ. Подкасти

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: Луганська областьвійнаокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Колишній президент переміг Болсонару на виборах у Бразилії

ООН, Туреччина й Україна погодили рух 14 суден у рамках зернової угоди, Росію повідомили

Зеленський про "бойове зерно" росіян: Хворі люди

У Празі відбулася масова акція на підтримку України, до учасників звернулася Зеленська

РФ заблокувала рух 218 суден із українським зерном – Мінінфраструктури

доповненоТуреччина веде переговори з РФ про "зернову угоду", бачить підстави для оптимізму

Усі новини...
У Кремлі заявили, що Путін і Байден могли б поговорити про гарантії безпеки Росії
Росія вигадала собі ще 11 "недружніх" країн
На смітнику в Бєлгороді знайшли цинкові труни: у таких забирають мертвих окупантів
"Кухар Путіна" попросив заблокувати YouTube у Росії
Останні новини
04:52
Байден сподівається на співробітництво з новим президентом Бразилії
03:55
ОК "Південь": окупанти готують відведення артилерії з частини Херсонщини
03:15
відео, оновлено від 19:12 30 жовтняВ Індії обвалився міст: щонайменше 120 загиблих
02:55
На півдні ЗСУ знищили ворожі склади боєприпасів, гаубицю і зенітну установку – командування
02:18
ISW: Путін чекає на зиму, щоб спланувати подальші дії в Україні
01:23
Колишній президент переміг Болсонару на виборах у Бразилії
00:58
"Багато дітей" – Вілкул про евакуацію людей із прифронтової Херсонщини
00:20
Зеленський відзначив воїнів "за хоробрість і стійкість", "особливу енергійність"
23:50
Ілон Маск планує геловінську вечірку в "замку Дракули" в Румунії – ЗМІ
23:36
ООН, Туреччина й Україна погодили рух 14 суден у рамках зернової угоди, Росію повідомили
Усі новини...