В Індії обвалився міст: щонайменше 81 загиблий
Щонайменше 81 особа загинула внаслідок обвалення пішохідного мосту через річку Мачху в місті Морбі в західному індійському штаті Гуджарат.
Джерело: Reuters
मोरबी गुजरात में बड़ा हादसा। पुल टूटने से कई लोग पानी में गिरे।#GUJARAT #morbi #bridge pic.twitter.com/JP0r6GZ09N— अजीत तिवारी (@ajittiwari24) October 30, 2022
Деталі: За останніми даними представників влади, загинула щонайменше 81 людина, ще десятки постраждали.
Влада заявила, що в момент обвалення на підвісному мосту поруч із ним перебувало понад 400 осіб.
Міністр внутрішніх справ штату Харш Сангхаві повідомив, що на самому мосту перебувало понад 150 осіб.
This is appalling! A bunch of young men were seen on camera kicking the cables of the #MorbiBridge before it collapsed. Eyewitnesses have also confirmed the same.— Priti Gandhi - प्रीति गांधी (@MrsGandhi) October 30, 2022
I request CM @Bhupendrapbjp and HM @sanghaviharsh to ensure a thorough investigation of the matter. pic.twitter.com/3uAZZfvpKz
230-метровий історичний міст був побудований під час британського правління в 19 столітті. Він був закритий на ремонт протягом шести місяців і знову відкрився для відвідувачів минулого тижня.
#BREAKING— Kaushik Kanthecha (@Kaushikdd) October 30, 2022
गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा
केबल ब्रिज पुल टूटने से कई लोग पानी में गिरे,मच्चु नदी पर बना केबल पुल टूटा,
कई लोग नदी में गिरे, राहत और बचाव का काम जारी #Gujarat #morbi #bridge pic.twitter.com/Gj4Fm8lAzM
Морбі – один із найбільших у світі кластерів із виробництва кераміки, на частку якого припадає понад 80% індійського виробництва кераміки.
Інцидент стався напередодні виборів у Гуджараті, які мають відбутися до кінця року, а термін повноважень правлячої партії прем'єр-міністра Нарендри Моді закінчується в лютому 2023 року.