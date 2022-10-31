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В Індії обвалився міст: кількість загиблих перевищила 130 осіб

Катерина ТищенкоПонеділок, 31 жовтня 2022, 03:15
обвалений міст у місті Морбі, фото: DK Shivakumar/Twitter

Щонайменше 81 особа загинула внаслідок обвалення пішохідного мосту через річку Мачху в місті Морбі в західному індійському штаті Гуджарат.

Джерело: Reuters

Деталі: За останніми даними представників влади, загинула щонайменше 81 людина, ще десятки постраждали.

Влада заявила, що в момент обвалення на підвісному мосту поруч із ним перебувало понад 400 осіб.

Міністр внутрішніх справ штату Харш Сангхаві повідомив, що на самому мосту перебувало понад 150 осіб.

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230-метровий історичний міст був побудований під час британського правління в 19 столітті. Він був закритий на ремонт протягом шести місяців і знову відкрився для відвідувачів минулого тижня.

Морбі – один із найбільших у світі кластерів із виробництва кераміки, на частку якого припадає понад 80% індійського виробництва кераміки.

Інцидент стався напередодні виборів у Гуджараті, які мають відбутися до кінця року, а термін повноважень правлячої партії прем'єр-міністра Нарендри Моді закінчується в лютому 2023 року.

Оновлено о 3.15 31 жовтня: Кількість жертв обвалення моста в Індії зросла до 120 - поліція.

Згодом ЗМІ повідомили про 132 загиблих.

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Теми: Індія
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