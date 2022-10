В Індії обвалився міст: кількість загиблих перевищила 130 осіб

Щонайменше 81 особа загинула внаслідок обвалення пішохідного мосту через річку Мачху в місті Морбі в західному індійському штаті Гуджарат.

Джерело: Reuters

Деталі: За останніми даними представників влади, загинула щонайменше 81 людина, ще десятки постраждали.

Влада заявила, що в момент обвалення на підвісному мосту поруч із ним перебувало понад 400 осіб.

Міністр внутрішніх справ штату Харш Сангхаві повідомив, що на самому мосту перебувало понад 150 осіб.

This is appalling! A bunch of young men were seen on camera kicking the cables of the #MorbiBridge before it collapsed. Eyewitnesses have also confirmed the same.



I request CM @Bhupendrapbjp and HM @sanghaviharsh to ensure a thorough investigation of the matter. pic.twitter.com/3uAZZfvpKz