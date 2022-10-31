ISW: Путін чекає на зиму, щоб спланувати подальші дії в Україні

Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що Президент Росії Володимир Путін чекає на зиму і настання холодів, аби зрозуміти, чи не змінять вони позицію Європи у підтримці України.

Джерело: ISW

Деталі: Інститут прогнозує, що Росія продовжуватиме проводити звичайні військові операції до 2023 року, а не перейде до застосування тактичної ядерної зброї або зменшить свої цілі, намагаючись досягти конкретних результатів.

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Путін, швидше за все, намагатиметься продовжити звичайні військові операції в Україні з метою утримання нині окупованих територій, завоювання нових позицій та створення умов для краху західної підтримки України, який, як він очікує, відбудеться цієї зими.

Як зазначають військові аналітики, Путін навряд чи піде на ескалацію до застосування тактичної ядерної зброї, якщо тільки раптовий крах російської армії не призведе до неконтрольованого просування українських військ по всій території воєнних дій.

Така ситуація можлива, але малоймовірна – зазначають в ISW.

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Крім того, за прогнозами, малоймовірно, що Путін буде прагнути прямого військового конфлікту з НАТО.

Однак, дуже ймовірно, продовжуватиме натякати на можливість російського тактичного ядерного застосування і нападу на НАТО з метою "зламати волю Заходу продовжувати підтримувати Україну".

За даними ISW, поєднання щойно завершеної часткової мобілізації резерву та щорічного призовного циклу, створює ще дві ймовірні хвилі російських військ, які воюватимуть в Україні – одна з них поповнить ряди загарбників протягом наступних кількох тижнів, а інша почне вливатися навесні 2023 року.

Російська часткова мобілізація перекидає війська в Україну зараз таким чином, що, ймовірно, має на меті посилити російську оборону і дозволити російським військам утримувати свої позиції проти очікуваних українських контрнаступальних операцій протягом решти осені і зимовий період.

Аналітики припускають: якщо Путін має намір використовувати російських юнаків, які мають бути призвані на військову службу після чотирьох або шести місяців підготовки, він може створити умови для відновлення наступальних операцій російських військ після закінчення весняної відлиги.

При цьому в інституті заявляють: російська часткова мобілізація резервістів, яка щойно завершилася, переконливо свідчить про те, що Путін має намір продовжувати воювати до 2023 року, а не розраховувати на певне припинення вогню або на ескалацію, яка могла б завершити війну на його умовах.

Також ISW аналізує дії Путіна, спрямовані на те, щоб "зламати волю Європи" припинення поставок російських енергоносіїв взимку.

Проте, запевняють в інституті, європейські уряди підготували своє населення до складної зими, максимально запаслися енергоносіями та створили умови для скорочення споживання енергоресурсів навіть за рахунок значних економічних втрат.

Ці дії свідчать про те, що європейські лідери готові до тиску, з яким вони, ймовірно, зіткнуться на початку холодного сезону.

Путін може сподіватися, що Європа не зможе протистояти цьому тиску протягом всієї зими, але це стане зрозуміло з настанням найбільших холодів.

Як припускає ISW, Путін матиме змогу спостерігати за впливом зими на волю європейців, щоб вирішити, чи відправляти навесні (в Україну – ред.) своїх призовників, чи вдатися до якогось іншого способу дій.