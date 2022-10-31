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Кишинів висилає дипломата РФ після падіння російської ракети на територію Молдови

"Європейська правда"Понеділок, 31 жовтня 2022, 17:49

Міністерство закордонних справ Молдови в понеділок оголосило одного співробітника посольства Росії персоною нон грата.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рішення про вислання молдовське МЗС довело до посла Росії Олега Васнецова, повідомило відомство.

"Під час було підтверджено, що ракетні обстріли сусідньої країни призводять до подальшої ескалації безпекових ризиків, а громадяни нашої держави дедалі більше відчувають на собі катастрофічні наслідки війни. Було відзначено, що атаки на енергетичну інфраструктуру України також створюють усе більші загрози енергетичній безпеці країни", – зазначається в повідомленні.

Як наслідок, співробітник посольства РФ у Кишиневі повинен буде залишити територію Молдови. Про кого саме йдеться, не уточнюється.

Нагадаємо, що вранці 31 жовтня МВС повідомило, що на територію Молдови впали фрагменти ракети, збитої сьогодні вранці українською зенітною системою після атаки безпілотника на Дністровську греблю на українській території за 1 км від греблі в селі Наславча. У будинках Наславчі вибило вікна. Постраждалих немає.

Пізніше у відомстві уточнили, що не зафіксували порушення повітряного простору Молдови ракетами, оскільки на території Молдови впали лише фрагменти ракети, збитої українськими ППО.

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При цьому, за інформацією прикордонників, гребля не постраждала і немає жодної загрози затоплення району.

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови підтвердило своє рішуче засудження ракетних ударів по Києву та інших містах - включно з ракетою, що була збита українською ППО та впала на північну околицю села Наславча на півночі Молдови.

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Теми: МолдоваРосія
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