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ISW: Путін намагається перекласти провину за провали на Харківщині

Анастасія КалатурВівторок, 4 жовтня 2022, 05:39
ISW: Путін намагається перекласти провину за провали на Харківщині
ФОТО: GETTY

Президент Росії Володимир Путін намагається перекласти провину за нещодавні та майбутні невдачі російських військових в  Харківській області, використовуючи кадрові зміни  в Міноборони РФ.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: У Західному військовому окрузі Міноборони РФ призначено нового командувача - генерал-лейтенант Роман Бердніков замінив на цій посаді Олександра Журавльова.

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Як оцінював ISW, підрозділи Західного військового округу протягом останніх кількох місяців в основному діяли на північному сході Харківської області, але без чітко визначеного командувача. Журавльова не було видно вже деякий час, а Путін за два тижні змінив двох командувачів "західного угруповання військ".

Зазначається, що можливо, Путін намагається переспрямувати гнів через втрати в Харківській області та Лимані, що зростає, призначивши нову особу на керівну посаду ЗВО. Це також може бути спробою захистити генерал-полковника Олександра Лапіна, командувача Центрального військового округу (ЦВО), від   критики за нещодавні російські невдачі навколо Лимана. Путін може спробувати перекласти на Берднікова провину за майбутні російські втрати - в Харківській та, можливо, Луганській областях.

Теми: ПутінвійнаРосія
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