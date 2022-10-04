Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни накрили з "Градів" Нікополь, четверо поранених

Анастасія КалатурВівторок, 4 жовтня 2022, 07:59
Росіяни накрили з Градів Нікополь, четверо поранених
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

Росіяни в ніч на 4 жовтня обстріляли Нікополь – туди прилетіли близько 30 снарядів з "Градів" та важкої артилерії, четверо поранених.

Джерело: голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко

Деталі: Зазначається, що поранені четверо чоловіків - 28, 48, 50 та 66 років. Двоє з них у лікарні.  Крім того, понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків. В одній з багатоповерхівок зруйновані 4 квартири. Обстріли пошкодили і школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, крамниці та адмінбудівлі.

Реклама:

Нікополь залишився без води через пошкоджені мережі насосної станції водоканалу. Понад 7 тисяч родин - без світла. За словами Резніченка, половину енергетики уже підключили.

Крім того, обстрілів зазнали Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби руйнацій з’ясовуються.  У Покровській через атаку загорілися склади сільгосппідприємства, полум’я вже загасили.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаДніпропетровська областьРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
війна
В ЄС пропонують підготувати більше українських військових до кінця року, ніж планувалось
The Guardian показав відео нічної ракетної атаки у Києві та її наслідків
На Херсонщині росіяни зруйнували дитсадок
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: