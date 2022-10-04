Росіяни накрили з "Градів" Нікополь, четверо поранених

Росіяни в ніч на 4 жовтня обстріляли Нікополь – туди прилетіли близько 30 снарядів з "Градів" та важкої артилерії, четверо поранених.

Джерело: голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко

Деталі: Зазначається, що поранені четверо чоловіків - 28, 48, 50 та 66 років. Двоє з них у лікарні. Крім того, понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків. В одній з багатоповерхівок зруйновані 4 квартири. Обстріли пошкодили і школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, крамниці та адмінбудівлі.

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Нікополь залишився без води через пошкоджені мережі насосної станції водоканалу. Понад 7 тисяч родин - без світла. За словами Резніченка, половину енергетики уже підключили.

Крім того, обстрілів зазнали Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах масштаби руйнацій з’ясовуються. У Покровській через атаку загорілися склади сільгосппідприємства, полум’я вже загасили.