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ЗСУ майже впритул наблизилися до північно-західної межі Луганщини – Гайдай

Олена РощінаВівторок, 4 жовтня 2022, 08:43

Збройні сили України вже майже впритул наблизилися до північно-західної адміністративної межі Луганської області.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова: "Доки чоловіків у так званій "ЛНР" атакують з повітря, ЗСУ вже наблизилися майже впритул до північно-західної адмінмежі Луганщини".

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Деталі: Тим часом авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 22 удари. 

Підтверджено ураження 3 опорних пунктів, 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. 

Крім того, українські підрозділи ППО знищили два БпЛА ворога, додав Гайдай.

ВІДЕО ДНЯ

Українські ракетні війська й артилерія впродовж 3 жовтня уразили 2 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади з боєприпасами, об’єкт протиповітряної оборони, а також 5 інших важливих об’єктів противника.

Відбито атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Майорськ, Спірне, Озерянівка, Бахмутське, Кам’янка та Тернові Поди.

Росіяни з багатьох видів озброєння обстрілювали населені пункти:

  • на Краматорському напрямку: Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка, Дружелюбівка, Дворічна, Роздолівка, Ямпіль;
  • на Бахмутському напрямку: Соледар, Бахмут, Майорськ, Зайцеве, Яковлівка, Бахмутське, Веселе.

Теми: Луганська областьвійнаконтрнаступЗбройні сили
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