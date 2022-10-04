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У Харкові вночі поцілили в об'єкт залізничного транспорту

Олена РощінаВівторок, 4 жовтня 2022, 09:51
У Харкові вночі поцілили в об'єкт залізничного транспорту
Пожежа після обстрілу в Харкові, фото ДСНС

У ніч на 4 жовтня по Харкову завдали два ракетних удари: одна ракета влучила у промисловий об'єкт у Холодногірському районі міста, інша – в об'єкт залізничного транспорту у Новобаварському районі.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Харківській області, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: Опівночі дві ракети влучили в інфраструктурні об'єкти Харкова.

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Одна з них влучила у промисловий об'єкт, що розташований у Холодногірському районі. Вибухом зруйнована виробничо-складська будівля, у якій ще й виникла пожежа на площі 600 кв.м. У її гасінні приймали участь 3 пожежно-рятувальні підрозділи.

Друга ракета потрапила в інфраструктурний об'єкт залізничного транспорту у Новобаварському районі Харкова. Одна з його будівель зруйнована вибухом. Там також трапилась пожежа. Її площа склала 80 кв.м. На місці події працювали 8 оперативних підрозділів ДСНС. О 01:25 пожежу локалізували, о 04:25 – ліквідували.

В ході пошуково-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки.

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За попередніми даними Синєгубова, по Харкову вдарили ракетами С-300. Загинула 46-річна жінка.

Раніше, 3 жовтня близько 16:50, ракетного удару було завдано по лікарні у м. Куп'янську. Будівля зазнала часткових руйнацій. На 3-му поверсі закладу сталась пожежа на площі 20 кв.м. Її рятувальники загасили о 17:30.

Внаслідок обстрілу лікарні у Куп'янському районі загинув лікар-анестезіолог, а дві медсестри 53-х та 43-х років поранені.

Крім того, протягом доби, за інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано 63-річного чоловіка та дівчинку 9 років. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

У понеділок у Куп'янському районі на розтяжці підірвалися та отримали поранення двоє чоловіків 23-х та 35-ти років. 

За добу піротехніки ДСНС знешкодили в Харківській області 473 вибухонебезпечних предмети.

Теми: Харківвійназалізниця
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