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Маск попався на "ядерну вудку" Кремля - міністр оборони Литви

Вівторок, 4 жовтня 2022, 10:26

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що американський бізнесмен Ілон Маск "попався на вудку" Кремля, який шантажує світ ядерною зброєю.

Про це Анушаускас написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Після того як Путін розмахував прапорами про ядерну зброю, у західних ЗМІ почала поширюватися дезінформація про нібито "конвої з ядерною зброєю". Цього немає, але підвищена Кремлем "ядерна температура" приносить дивіденди страху. Ілон Маск був першим, хто попався на цю вудку", - зазначив глава Міноборони Литви.

Президент Литви Гітанас Науседа відповів Маску історією про викрадені колеса Tesla.

Нагадаємо, засновник Tesla Ілон Маск виклав у Twitter опитування, в якому запропонував для "миру між Україною та Росією" визнати російську анексію Криму та провести на окупованих територія вибори "під наглядом ООН".

За деякий час Маск виклав нове опитування, де запропонував визначити на повторному референдумі приналежність не лише анексованого Криму, але й Донбасу.

Твіти американського винахідника викликали хвилю критики, зокрема і з боку представників української влади.

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Теми: Литваядерна зброя
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