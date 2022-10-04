Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Маск попався на "ядерну вудку" Кремля - міністр оборони Литви

Вівторок, 4 жовтня 2022, 10:26

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що американський бізнесмен Ілон Маск "попався на вудку" Кремля, який шантажує світ ядерною зброєю.

Про це Анушаускас написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Після того як Путін розмахував прапорами про ядерну зброю, у західних ЗМІ почала поширюватися дезінформація про нібито "конвої з ядерною зброєю". Цього немає, але підвищена Кремлем "ядерна температура" приносить дивіденди страху. Ілон Маск був першим, хто попався на цю вудку", - зазначив глава Міноборони Литви.

Реклама:

Президент Литви Гітанас Науседа відповів Маску історією про викрадені колеса Tesla.

Нагадаємо, засновник Tesla Ілон Маск виклав у Twitter опитування, в якому запропонував для "миру між Україною та Росією" визнати російську анексію Криму та провести на окупованих територія вибори "під наглядом ООН".

За деякий час Маск виклав нове опитування, де запропонував визначити на повторному референдумі приналежність не лише анексованого Криму, але й Донбасу.

ВІДЕО ДНЯ

Твіти американського винахідника викликали хвилю критики, зокрема і з боку представників української влади.

Теми: Литваядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Литва
У РФ заочно арештували суддів із Литви, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го
Командувач армії Литви: Напружена безпекова ситуація зберігається попри смерть Пригожина
Литва передасть установки NASAMS України вже у вересні
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: