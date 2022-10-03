Маск згадав "помилку Хрущова" та запропонував Україні капітулювати
Глава "Tesla" Ілон Маск запропонував фоловерам у twitter опитування, в якому виклав свою позицію щодо вирішення питання приналежності анексованого Росією Криму, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк йому відповів.
Джерело: Маск у Twitter, Подоляк у Twitter
Деталі: У пості Маск викладає своє бачення того, як досягти "миру між Україною та Росією" без урахування реального стану речей.
"Мир між Україною та Росією:
- Повторні вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН. Росія йде, якщо на те буде воля народу.
- Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова).
- Водопостачання Криму забезпечено", - написав Маск.
Ukraine-Russia Peace:— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022
- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.
- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).
- Water supply to Crimea assured.
- Ukraine remains neutral.
За деякий час Маск виклав нове опитування, яке стосується не лише приналежності анексованого Криму, але й Донбасу.
"Давайте спробуймо так: воля людей, які живуть у Донбасі та Криму, має вирішити, чи будуть вони частиною Росії або України" – написав він.
Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022
У наступному пості Маск заявив, що Україні не перемогти. Якщо Росія оголосить повну мобілізацію, адже населення РФ більше, ніж України, у 3 рази, жертви з обох сторін будуть катастрофічні.
Russia is doing partial mobilization. They go to full war mobilization if Crimea is at risk. Death on both sides will be devastating.— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022
Russia has >3 times population of Ukraine, so victory for Ukraine is unlikely in total war. If you care about the people of Ukraine, seek peace.
У відповідь на опитування Маска, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запропонував інше опитування.
Деталі: Зокрема:
"Україна звільняє свої території. Включно з анексованим Кримом.
Росія проходить демілітаризацію та обов’язкову денуклеаризацію та більше не може загрожувати іншим.
Воєнні злочинці піддаються міжнародному трибуналу".
.@elonmusk there is a better peace plan.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 3, 2022
1. 🇺🇦 liberates its territories. Including the annexed Crimea.
2. 🇷🇺 undergoes demilitarization and mandatory denuclearization so it can no longer threaten others.
3. War criminals go through international tribunal.
Let’s vote?
Андрій Мельник, який залишає посаду посла у Німеччині, також відреагував на пропозицію Маска.
Fuck off is my very diplomatic reply to you @elonmusk— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 3, 2022