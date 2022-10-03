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Маск згадав "помилку Хрущова" та запропонував Україні капітулювати

Станіслав ПогоріловПонеділок, 3 жовтня 2022, 20:28
Маск згадав помилку Хрущова та запропонував Україні капітулювати
Ілон Маск, фото: Getty Images

Глава "Tesla" Ілон Маск запропонував фоловерам у twitter опитування, в якому виклав свою позицію щодо вирішення питання приналежності анексованого Росією Криму, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк йому відповів.

Джерело: Маск у Twitter, Подоляк у Twitter

Деталі: У пості Маск викладає своє бачення того, як досягти "миру між Україною та Росією" без урахування реального стану речей.

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"Мир між Україною та Росією:

- Повторні вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН. Росія йде, якщо на те буде воля народу.

- Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова).

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- Водопостачання Криму забезпечено", - написав Маск.

За деякий час Маск виклав нове опитування, яке стосується не лише приналежності анексованого Криму, але й Донбасу.

"Давайте спробуймо так: воля людей, які живуть у Донбасі та Криму, має вирішити, чи будуть вони частиною Росії або України" – написав він.

У наступному пості Маск заявив, що Україні не перемогти. Якщо Росія оголосить повну мобілізацію, адже населення РФ більше, ніж України, у 3 рази, жертви з обох сторін будуть катастрофічні.

У відповідь на опитування Маска, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запропонував інше опитування.

Деталі: Зокрема:

"Україна звільняє свої території. Включно з анексованим Кримом.

Росія проходить демілітаризацію та обов’язкову денуклеаризацію та більше не може загрожувати іншим.

Воєнні злочинці піддаються міжнародному трибуналу".

Андрій Мельник, який залишає посаду посла у Німеччині, також відреагував на пропозицію Маска.

Теми: МаскКримУкраїнаРосія
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