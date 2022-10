Маск згадав "помилку Хрущова" та запропонував Україні капітулювати

Глава "Tesla" Ілон Маск запропонував фоловерам у twitter опитування, в якому виклав свою позицію щодо вирішення питання приналежності анексованого Росією Криму, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк йому відповів.

Деталі: У пості Маск викладає своє бачення того, як досягти "миру між Україною та Росією" без урахування реального стану речей.

"Мир між Україною та Росією:

- Повторні вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН. Росія йде, якщо на те буде воля народу.

- Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова).

- Водопостачання Криму забезпечено", - написав Маск.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

За деякий час Маск виклав нове опитування, яке стосується не лише приналежності анексованого Криму, але й Донбасу.

"Давайте спробуймо так: воля людей, які живуть у Донбасі та Криму, має вирішити, чи будуть вони частиною Росії або України" – написав він.

Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

У наступному пості Маск заявив, що Україні не перемогти. Якщо Росія оголосить повну мобілізацію, адже населення РФ більше, ніж України, у 3 рази, жертви з обох сторін будуть катастрофічні.

Russia is doing partial mobilization. They go to full war mobilization if Crimea is at risk. Death on both sides will be devastating.



Russia has >3 times population of Ukraine, so victory for Ukraine is unlikely in total war. If you care about the people of Ukraine, seek peace. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

У відповідь на опитування Маска, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запропонував інше опитування.

Деталі: Зокрема:

"Україна звільняє свої території. Включно з анексованим Кримом.

Росія проходить демілітаризацію та обов’язкову денуклеаризацію та більше не може загрожувати іншим.

Воєнні злочинці піддаються міжнародному трибуналу".

.@elonmusk there is a better peace plan.



1. 🇺🇦 liberates its territories. Including the annexed Crimea.



2. 🇷🇺 undergoes demilitarization and mandatory denuclearization so it can no longer threaten others.



3. War criminals go through international tribunal.



Let’s vote? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 3, 2022

Андрій Мельник, який залишає посаду посла у Німеччині, також відреагував на пропозицію Маска.