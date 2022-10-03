Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Маск згадав "помилку Хрущова" та запропонував Україні капітулювати

Станіслав ПогоріловПонеділок, 3 жовтня 2022, 20:28
Ілон Маск, фото: Getty Images

Глава "Tesla" Ілон Маск запропонував фоловерам у twitter опитування, в якому виклав свою позицію щодо вирішення питання приналежності анексованого Росією Криму, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк йому відповів.

Джерело: Маск у Twitter, Подоляк у Twitter

Деталі: У пості Маск викладає своє бачення того, як досягти "миру між Україною та Росією" без урахування реального стану речей.

"Мир між Україною та Росією:

- Повторні вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН. Росія йде, якщо на те буде воля народу.

- Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова).

- Водопостачання Криму забезпечено", - написав Маск.

ВІДЕО ДНЯ

За деякий час Маск виклав нове опитування, яке стосується не лише приналежності анексованого Криму, але й Донбасу.

"Давайте спробуймо так: воля людей, які живуть у Донбасі та Криму, має вирішити, чи будуть вони частиною Росії або України" – написав він.

У наступному пості Маск заявив, що Україні не перемогти. Якщо Росія оголосить повну мобілізацію, адже населення РФ більше, ніж України, у 3 рази, жертви з обох сторін будуть катастрофічні.

У відповідь на опитування Маска, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запропонував інше опитування.

Деталі: Зокрема:

"Україна звільняє свої території. Включно з анексованим Кримом.

Росія проходить демілітаризацію та обов’язкову денуклеаризацію та більше не може загрожувати іншим.

Воєнні злочинці піддаються міжнародному трибуналу".

Андрій Мельник, який залишає посаду посла у Німеччині, також відреагував на пропозицію Маска.

Теми: МаскКримУкраїнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський затвердив рішення РНБО про неможливість переговорів із Путіним 

відеоУ райвідділі поліції на Харківщині виявили катівню росіян – Нацполіція

У Росії проблеми не лише з мобілізацією, а й з призовом – британська розвідка

ISW: Путін намагається перекласти провину за провали на Харківщині

Північна Корея запустила балістичну ракету над Японією

Зеленський: Вважати колаборантами всіх, хто був в окупації, – це маячня

Усі новини...
Росіяни атакували Харків, загинула жінка
Зеленський відреагував на "російський Крим" Маска з гумором
Україна на шляху досягнення своїх стратегічних цілей у війні з Росією – Пентагон
Зеленський присвоїв 5 захисникам Маріуполя та "Азовсталі" звання Героїв України
Останні новини
12:00
Bloomberg: Туреччина просить РФ відтермінувати платежі за газ до 2024 року
11:56
Лукашенко проводить нараду з воєнної безпеки
11:53
Влада Росії готується придушувати протести проти мобілізації – ГУР
11:49
Зеленський затвердив рішення РНБО про неможливість переговорів із Путіним 
11:46
Російські солдати масово здаються у полон - ГУР
11:38
Путін спрямував "ядерний потяг" до лінії фронту, ймовірні випробування зброї – ЗМІ
11:34
МВФ у п'ятницю розгляне запит України на $1,3 млрд екстреного фінансування – Reuters
11:32
Умланд: "Росія карає добровільне ядерне роззброєння України дощем із сотні тисяч гранат, бомб і ракет"
11:31
У МОН розповіли, скільки шкіл в Україні готові до зими
11:30
відеоУ райвідділі поліції на Харківщині виявили катівню росіян – Нацполіція
Усі новини...