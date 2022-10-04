На Сахаліні сім'ям мобілізованих росіян обіцяють рибу

Родичі мобілізованих жителів російського Сахаліну отримають по 5 кг риби на людину в рамках підтримки від держави.

Джерело: російське видання "Иасах.ком" з посиланням на брифінг керівника регіонального виконкому "Єдиної Росії" Михайла Шувалова

Пряма мова: "Уряд Сахалінської області домовився з рибопромисловцями, і на Сахалінську область виділено близько 9 тонн свіжомороженої риби. Це камбала, минтай, кета. І найближчим часом наші волонтери, приблизно 180 осіб по всій території Сахалінської області, у сім'ї мобілізованих жителів принесуть приблизно 5-6 кілограмів на людину.

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Найближчим часом у сім'ях з'явиться риба".

Деталі: Він уточнив, що це один із заходів підтримки сімей мобілізованих, а не єдиний.

Що цьому передувало: Раніше стало відомо, що влада російської Туви роздає овець сім'ям мешканців регіону, призваних у рамках мобілізації для війни в Україні.