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У Туві сім'ям мобілізованих росіян роздають баранів

Альона Мазуренко П'ятниця, 30 вересня 2022, 12:47

Влада російської Туви роздає овець сім'ям жителів регіону, яких мобілізували для війни в Україні.

Джерело: Сибір.Реалії, пресслужба влади Туви

Деталі: Зазначається, що кожна сім'я отримує по одній голові вівці.

Загалом серед мешканців Сут-Хольського, Монгун-Тайгінського, Барун-Хемчикського, Улуг-Хемського, Чеді-Хольського, Ерзінського, Тес-Хемського, Чаа-Хольського та Дзун-Хемчикського районів розподілили 91 тварину.

Також у Бай-Тайгинському районі сім'ям мобілізованих також роздали картоплю.

Крім того, муніципалітети почали розвозити капусту та борошно. Зокрема, їх доставили в мерію Туви для подальшого розподілу.

У Барун-Хемчикському районі сім'ї мобілізованого привезли вугілля, а в Шагонарі влада ухвалила рішення забезпечити сім'ї призовників дровами з місцевої пилорами.

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Крім того, сім'ї, де виховуються діти до 17 років, можуть отримати по 5 тисяч рублів.

Раніше тувинська влада ухвалила рішення виділити сім'ям по одному барану, 50 кілограмів борошна, два мішки картоплі та капусти в міру необхідності.

Передісторія: 

  • Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про "часткову" мобілізацію. Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну більше мільйона людей, переважно з сіл.
  • У 24 вересня в російських містах проходили акції проти війни в Україні та примусової мобілізації росіян, було затримано сотні людей.

Теми: Росіямобілізація
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