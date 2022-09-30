У Туві сім'ям мобілізованих росіян роздають баранів

Влада російської Туви роздає овець сім'ям жителів регіону, яких мобілізували для війни в Україні.

Джерело: Сибір.Реалії, пресслужба влади Туви

Деталі: Зазначається, що кожна сім'я отримує по одній голові вівці.

Загалом серед мешканців Сут-Хольського, Монгун-Тайгінського, Барун-Хемчикського, Улуг-Хемського, Чеді-Хольського, Ерзінського, Тес-Хемського, Чаа-Хольського та Дзун-Хемчикського районів розподілили 91 тварину.

Також у Бай-Тайгинському районі сім'ям мобілізованих також роздали картоплю.

Крім того, муніципалітети почали розвозити капусту та борошно. Зокрема, їх доставили в мерію Туви для подальшого розподілу.

У Барун-Хемчикському районі сім'ї мобілізованого привезли вугілля, а в Шагонарі влада ухвалила рішення забезпечити сім'ї призовників дровами з місцевої пилорами.

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Крім того, сім'ї, де виховуються діти до 17 років, можуть отримати по 5 тисяч рублів.

Раніше тувинська влада ухвалила рішення виділити сім'ям по одному барану, 50 кілограмів борошна, два мішки картоплі та капусти в міру необхідності.

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