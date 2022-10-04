Лукашенко заявив, що постійно готується до війни, але мобілізації в Білорусі не буде

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що оголошувати мобілізацію в Білорусі немає необхідності, хоча він усі роки свого президентства готується до війни.

Джерело: білоруське держвидання БЕЛТА з посиланням на слова Лукашенка на нараді з питань воєнної безпеки 4 жовтня, сайт Лукашенка

Пряма мова Лукашенка: "Починають хапатися за різного роду приводи: Росія оголосила мобілізацію, отже, у Білорусі завтра оголосять мобілізацію. Ще раз підкреслюю: нам немає необхідності оголошувати мобілізацію. На щастя, війни на території Білорусі немає".

Деталі: Водночас, за його словами, він "абсолютно точно готується до війни".

Пряма мова Лукашенка: "Нещодавно один на буряк схожий мерзотник виступав під титрами "Лукашенко готується до війни". Абсолютно точно. Скільки я служу президентом, стільки я готуюся до війни. І не я придумав: "Якщо хочеш миру, готуйся до війни"".

Деталі: Самопроголошений президент зазначив, що в Білорусі вже вп’яте модернізують Збройні сили, "пристосовуючи до тієї обстановки, яка складається".

Він також додав, що робить "відповідні висновки з тих воєн і конфліктів, які відбувалися і відбуваються на планеті".

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За словами Лукашенка, ситуація зараз "загострена", оскільки не знижується загострення російської війни в Україні, а Захід нібито активно "підливає масло у вогонь", допомагаючи Україні.

Крім того, додав самопроголошений президент, у Європі "зберігається 35-тисячне угруповання військ НАТО, з якого більша частина – близько 25 тисяч – у суміжних із Білоруссю країнах".

Також, за його словами, не знижується інтенсивність розвідувальних польотів поблизу білоруських кордонів, а низка європейських країн реалізують свої плани з переозброєння на сучасні зразки зброї і техніки та посилення своїх армій.

Лукашенко зазначив, що "найбільшу активність проявляє Польща" – нібито на півдні білоруського напрямку відбувається формування нової механізованої дивізії, а на півночі та сході країни створюються кадрові бригади територіальної оборони Польщі.

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